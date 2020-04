Wie auf diesem symbolischen Foto ist die Gedenkstätte an den Unfalltod eines Kindes in Salzgitter geschmückt. Der Dieb entwendete Blumen.

Mann klaut Blumen von Gedenkstätte für Unfallopfer in Salzgitter

Am frühen Samstagabend hat ein Beobachter der Polizei gemeldet, dass soeben ein Mann mehrere Schnittblumen aus einer Gedenkstätte im Bereich der Bruchmachtersenstraße in Salzgitter-Lebenstedt entwendet haben soll.

Blumen stammen aus Vase einer Gedenkstätte an den Unfalltod einer jungen Schülerin

Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten einen 34-jährigen Beschuldigten aus Salzgitter in Tatortnähe antreffen, der auch die besagten Blumen in der Hand hielt. Diese hatte er offenbar aus der Vase der Gedenkstätte, die an den Unfalltod einer jungen Schülerin erinnern soll, entwendet.

Der Beschuldigte kommentierte die polizeilichen Maßnahmen, in dem er die Beamten mit den ausgestreckten Mittelfingern beleidigte. Ihn erwarteten nun zwei Strafverfahren.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Hinweisgeber, den die Beamten nicht mehr antreffen konnten, oder nach anderen Zeugen. Sie sollen sich bei der Polizei Salzgitter unter (05341) 18 97 0 melden.