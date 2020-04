Die Unfälle ereigneten sich am Wildkamp und im Bereich Nord-Süd-Straße.

Salzgitter. Zwei Menschen werden bei den Unfällen, die sich am Freitag und am Samstag ereignet haben, leicht verletzt. Es entstand auch Sachschaden.

Zwei Unfälle mit Zweirädern in Salzgitter

Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 8 Uhr am Wildkamp ereignet, wo laut Polizei ein 64-Jähriger mit seinem Auto von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte und einen 29-jährigen Kleinkraftradfahrer übersah. Durch die Kollision sei der 29-Jährige gestürzt, habe sich leicht verletzt und sei in ein Klinikum gebracht worden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit zirka 6300 Euro.

Bereits am Freitag war es laut Polizei im Bereich Nord-Süd-Straße (Anschlussstelle Engerode) zu einem Unfall zwischen einem E-Bike und einem Auto gekommen. Die 64-jährige Bikefahrerin habe das Auto auf der Vorfahrtsstraße übersehen. An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden. Die Frau sei leicht verletzt worden.