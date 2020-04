Corona: Kippen Salzgitters Top-Events im Sommer?

Ian Anderson von Jethro Tull gehört zu den Stars beim Kultursommer in Salder 2020.

Salzgitter. Die Stadt erwägt, wegen der Corona-Krise weitere Veranstaltungen in der nächsten Zeit abzusagen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Weil Bund und Länder vereinbart haben, dass wegen der Corona-Krise alle Großveranstaltungen bis Ende August untersagt werden sollen, müssen auch Kulturfans in Salzgitter um die beliebtesten Traditionsfeste im Sommer im Stadtgebiet bangen. Dazu gehören etwa im Juli der Drachenboot-Cup (ab 5.), das Altstadtfest in Salzgitter-Bad (ab 10.), der Kultursommer (31. Juli bis 9. August) mit Nico Santos, Rammstein und Jethro Tull sowie im August das Cityfest (16.), die Flugtage und das Fest am Salzgittersee (21./22.).

Diese Veranstaltungen fallen aus Die erste kulturelle Notbremse hat die Stadt längst gezogen. So sind für diesen Monat längst alle Veranstaltungen abgesagt, darunter Lesungen mit Harzkrimi-Autor Helmut Exner oder Buchautorin Susanne Götze („Die Klimaschmutzlobby“), Auftritte von Kabarettist Fatih Cevikkollu und die Motorradgedenkfahrt. Virenschutz hat auch beliebte Traditionen im Mai gestoppt. So entfallen die Ringelheimer Orgeltage (ab 3.) ebenso wie das Museumsfest am Schloss Salder (9./10.) oder das Fackelschwimmen im Salzgittersee, das zunächst von Ostern auf Pfingsten verlegt wurde. Diese Termine sind noch geplant Noch nicht abgesagt hat die Stadt bislang das Festival der Klesmer- und Weltmusik vom 5. bis 7. Juni, das bislang jährlich Hunderte Besucher nach Salzgitter-Bad lockte – sie wollten den Auftritt namhafter internationaler Künstler nicht versäumen. Geplant ist zudem am Sonntag, 7. Juni, ein verkaufsoffener Sonntag. Bereits verschoben hat die Stadt die Fotomeisterschafts-Austellung Nordmark, die ab Sonntag, 7. Juni, im Atrium des Rathauses in Lebenstedt zu sehen sein sollte. Zwei weitere Glanzlichter stehen dagegen noch im Veranstaltungskalender der Stadt: das bereits ausverkaufte Musikmärchen „Peter und der Wolf“ am 16. Juni und das „Zeltival im Park“ am 18. Juni, das 2019 mit einem Mix aus Musik, Kleinkunst und Führungen erstmals begeistert hat. Die Stadt prüft derzeit, ob und welche Veranstaltungen sie absagen sollte. Doch eine abschließende Klärung stehe noch aus, hieß es.