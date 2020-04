119 Corona-Fälle in Salzgitter

In Salzgitter gibt es aktuell 119 bestätigte Fälle der Corona-Infektion, meldet die Stadt Salzgitter am Mittwoch – das sind zwei Fälle mehr als am Dienstag. 77 Personen sind mittlerweile nicht mehr infektiös und genesen, das ist eine Person mehr als am Dienstag. Es gab insgesamt fünf Todesfälle nach einer Covid-19-Infektion in Salzgitter. 222 Personen befinden sich aktuell in angeordneter häuslicher Quarantäne, also 42 weniger, heißt es weiter. Für 816 Personen wurde die häusliche Quarantäne mittlerweile wieder aufgehoben, das sind 63 mehr als am Dienstag.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

http://Corona_in_Salzgitter_und_Umland_–_Was_Sie_jetzt_wissen_müssen{esc#228782789}[news]