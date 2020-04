Messer-Opfer aus Salzgitter: „Ich verpfeife niemanden“

Polizeibeamte haben am Mittwoch vor dem Landgericht in Braunschweig wenig dazu beitragen können, die Anklage gegen einen 29-jährigen Algerier zu untermauern, der im Mai 2018 einen Mann in Salzgitter-Bad mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Grund: Das Opfer wollte bei den Befragungen der Polizisten im Krankenhaus und auf der Wache keine näheren Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters oder der Zeugen machen – wohl weil er Selbstjustiz plante. Der Angeklagte, der sich die Aussagen von einer Dolmetscherin übersetzen ließ, wohnte der Verhandlung weiterhin eher emotionslos bei.

Dabei sind die Vorwürfe gegen ihn gravierend. Seit Montag muss er sich wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten. Und das ist der Vorfall, in den er verwickelt war: So soll er zu einer Gruppe von fünf Männern gehört haben, neben denen am 25. Mai 2018 gegen 23 Uhr an der Hedwigstraße ein Auto hielt. Darin das spätere Opfer, das ausstieg, weil es vermutete, dass sich ein Freund in Not befand.

Plötzlich, so erinnerten sich Zeugen während der ersten Befragung bei der Polizei, habe der Algerier den Mann wie im Rausch mehrfach mit dem Taschenmesser attackiert. In den rechten Arm, dreimal ins Gesäß und einmal zwischen Brust und linken Rippenbogen. Mit Wucht, Heimtücke und der Absicht, sein Opfer zu töten. Das wirft zumindest die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, der im Mai 2019 per Haftbefehl in Frankreich festgenommen und im Oktober desselben Jahres nach Deutschland überstellt wurde. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Das blutende Opfer konnte in der Tatnacht ins Auto eines Freundes flüchten und ins Krankenhaus gebracht werden. Doch nur wenig später wollte der Mann die Klinik wieder verlassen, obwohl ihm der behandelnde Chirurg wegen Lebensgefahr aufgrund möglicher innerer Blutungen dringend davon abgeraten hatte. Das Opfer lebt derzeit in der Türkei und hat nach Angaben seines Anwalts wegen der Corona-Krise derzeit keine Möglichkeit, nach Deutschland auszufliegen.

Die Streifenwagenbesatzung, die ihn in der Tatnacht zunächst im Krankenhaus, befragte, schilderte ihn vor Gericht als eher unkooperativ. So habe sich das Opfer der blutigen Messerattacke vehement geweigert, Anhaltspunkte zu liefern, die zur Ergreifung des Täters und zur Befragung von Zeugen des Vorfalls an jenem 25. Mai nahe einem früheren Hotel an der Hedwigstraße hätten führen könnten. Der Verdacht der Polizisten (50, 52): „Der wollte das wohl selbst regeln – der war erstmal ganz auf Rache gepolt“.

Rückblickend erinnerten sich die Männer im Gerichtssaal an eher bizarre Begegnungen mit dem Opfer. So führte in der Tatnacht eine Blutspur von der Eingangshalle des Krankenhauses bis zur Patientenaufnahme. Dort fanden die Beamten einen kräftigen, aber stark blutenden Mann vor, der sitzend auf der Behandlungsliege verbunden wurde und doch tat, als habe er allenfalls einen Kratzer abbekommen. „Er ist zunächst relativ cool mit der Situation umgegangen“, sagte der 52-jährige Polizist aus, der das Opfer später am intensivsten befragen konnte. Beseelt sah sich der noch unter Schock stehende Mann in der Klinik einzig vom Gedanken an Rache. So habe er im Behandlungsraum per Handy Bekannte um Begleitschutz gebeten, und den Polizisten gefragt: „Leih mir mal deine Waffe“. Fragen der Beamten wollte er nicht beantworten; „Ich bin ein Mann von Ehre und verpfeife niemanden an die Polizei“.

Als die Beamten nach der Rückkehr zur Wache hörten, dass sich das Opfer aus dem Krankenhaus entfernen wollte, griffen sie zu Handschellen, holten den Mann in der Klinik ab und nahmen ihn in Salzgitter-Bad in Gewahrsam. „Wir hatten Angst vor einem Racheakt“, erinnert sich einer der Polizisten.

Doch dann, als die Wunden wieder aufbrachen, knickte das Opfer ein, brach sein Schweigen. Dennoch blieb auch diese Aussage faktenarm. So habe sich das Opfer nur daran erinnert, dass es sich zur Tatzeit mit acht Männern in der Nähe des früheren Hotels befunden habe, mehrere Schläge und Blut im Rücken gespürt, aber keinesfalls an Messerstiche gedacht habe. Dann sei er zu Boden gegangen.

Doch vom mutmaßlichen Täter, dem er sogar mal eine Wohnung vermittelt haben soll, wisse er nur, dass er etwa 1,80 Meter groß und 50 Kilogramm schwer gewesen sei. Dass der Mann unter dem Spitznamen „Der Schnelle“ längst polizeibekannt ist, soll ihm ebensowenig bekannt gewesen sein wie etwa der Name des Freundes, der ihn nach der Tat ins Krankenhaus fuhr.

Dass der Angeklagte bereits einiges auf dem Kerbholz hat, ergaben am Mittwoch acht Einträge im Bundeszentralregister. Ab Juni 2015 fiel „Der Schnelle“ mehrfach wegen Diebstahls, einmal auch wegen Wohnungseinbruchs auf, verbüßte drei Gefängnisstrafen, bevor er wegen der Bluttat in Salzgitter-Bad Ende Februar 2019 per Haftbefehl des Amtsgerichts Salzgitter in Paris festgenommen wurde. Dort landete er für fünf Monate in Auslieferungshaft, bevor ihn eine Polizeibeamtin aus Salzgitter am 21. Oktober 2019 im Flugzeug nach Deutschland überführte.

„Der Schnelle“ sei schon im Auto zum Flughafen eher schweigsam gewesen, sagte die Frau am Mittwoch aus. Als Grund für die Bluttat habe er lediglich eine „Schlägerei“ angegeben. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Doch nicht nur Zeugen belasten ihn. An der Tatwaffe fanden sich laut LKA-Gutachten nur Spuren vom Angeklagten und dem Opfer.