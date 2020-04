TV-Klassiker für Kinder

Die Stimmung bei unseren Kindern ist gut – oder spätestens dann wieder gut, wenn die Flimmerkiste laufen darf. So hießen Fernsehgeräte zu meinen Kindertagen wenigsten noch. Seinerzeit handelte es sich aber ja auch um echte Kisten. Und nicht um flache Bildschirme wie heutzutage. Doch egal, ob klobig oder flach: Von einigen TV-Klassikern geht bis heute eine ungebremste Faszination aus. „Man ruft nur Flipper, Flipper, gleich wird er kommen, jeder kennt ihn, den klugen Delphin...“ Erinnern Sie sich noch an die Reihe aus den 1960er-Jahren? Die hat sogar mein Vater gesehen – und heute eben seine Enkel. Die Geschichten sind ja auch so schön einfach strukturiert, es gibt keine rasanten Schnitte, alles wirkt irgendwie in dieser so aufgewühlten Zeit so beruhigend unaufgeregt. Das gilt auch für die US-amerikanische Fernsehserie „Fury“. Da hätte ich wetten können, dass sich mein Nachwuchs dafür nicht begeistern kann. Ist ja schließlich in den 1950er-Jahren in Schwarz-Weiß produziert worden. Aber vielleicht macht gerade das die Faszination aus. Aufregung gibt es derweil nur, wenn sich die drei Jungs nicht einigen können. Flipper oder Fury? Delphin oder Pferd? Das sind vielleicht Sorgen...

