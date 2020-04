Salzgitters Polizei-Urgestein Markus Müller im Ruhestand

Nach 44 Jahren, davon 19 Jahre und einen Monat als Leiter der Salzgitteraner Polizeistation in Gebhardshagen, endete am Freitagmittag eine besondere Polizistenlaufbahn: Hauptkommissar Markus Müller ist im Herrenhaus in Gebhardshagen in den Ruhestand verabschiedet worden. Es war ein Tag, den sich der Salzgitteraner ganz anders vorgestellt hatte: Mehr als 70 Gäste, darunter viele namhafte Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft, hatte er eingeladen. Alle hatten zugesagt, auch der Oberbürgermeister hatte kommen wollen. Corona-bedingt konnte Müller aber gerade einmal ein Dutzend Besucher begrüßen.

Einer von ihnen war Volker Warnecke, Leiter der Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel. Er würdigte Müller als „Urgestein“, ein Mann, der am 1. September 1975 Polizist wurde und „Salzgitteraner durch und durch“ ist. Er selbst habe Müller schon 1981 kennengelernt, in der Polizeischule in Hildesheim, als „netten Kerl und Kumpeltyp“ habe er ihn Erinnerung behalten. Den Großteil seiner Laufbahn habe Müller in Salzgitter verbracht, davon mit mehr als 19 Jahren „eine irrsinnig lange Zeit“ in Gebhardshagen. Die Arbeit der Polizei in Gebhardshagen sei durch Müller geprägt worden, er habe die Polizei sehr gut dargestellt. Und darüber hinaus außergewöhnlich viel ehrenamtliches Engagement gezeigt. Unter anderem als jahrzehntelanger Außenstellenleiter des Weißen Ring, einer Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer. Für diesen Einsatz sei er 2017 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, erinnerte Warnecke. „Das kriegst du nicht mal eben so.“

Müller selbst, der in der kommenden Woche seinen 62. Geburtstag feiert, stellte fest, dass der Zeitpunkt in den Ruhestand zu gehen der richtige ist. „Wenn immer mehr Vorgesetzte jünger werden, ist es allmählich Zeit zu gehen“, stellt er fest. Und immerhin habe er den Job ja auch 16.313 Tage lang gemacht. Lange Zeit sei er auch Verbindungsbeamter im städtischen Katastrophenschutzstab gewesen. „Zum Glück ist der aber nie zum Einsatz gekommen“, sagt Müller. Über andere Dinge, die sich während seiner Laufbahn geändert haben, freute er sich unterdessen. Zum Beispiel, dass es heute selbstverständlich sei, dass Frauen bei der Polizei dazugehören. Zwischenzeitlich habe die Quote der Frauen in der – wenn auch kleinen – Polizeistation Gebhardshagen einmal bei über 60 Prozent gelegen.

Einige Fälle der vergangenen Jahrzehnte sind Müller in besonderer Erinnerung geblieben. Zum Beispiel die Graffiti-Serie. Ein halbes Jahr lang seien Sprüche, die zum Teil auch Polizisten beleidigten, überall in Gebhardshagen hingeschmiert worden. Kunst, das gebe es ja auch bei Sprayern, sei das nie gewesen. Dafür seien etliche Verkehrsschilder, Bushaltehäuschen und anderes verunstaltet worden. 30 Aktenordner füllten die 300 Taten – am Ende wurden die jugendlichen Täter ermittelt. Im Gedächtnis geblieben sind auch mehrere Tötungsdelikte. Etwa der erweiterte Suizid, bei dem ein Mann die Gasleitung aufdrehte, seine Lebensgefährtin, die gemeinsame Tochter und sich selbst in die Luft sprengte. Und dann gab es noch den Fall einer Frau, die in einer Kleingartenanlage erschlagen wurde. Und einen überfallenen und getöteten litauischen Lkw-Fahrer. Immerhin hätten alle Fälle aufgeklärt und die Täter ermittelt werden können.

Auch über die Grenzen Salzgitters hinaus habe er viel erleben dürfen. So sei er etwa zu der Zeit, als der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer entführt wurde, über sechs Wochen lang beim Bundeskriminalamt in Bad Godesberg gewesen.

Für die Zukunft hat Müller bereits Pläne. Zwei Jahre lang will er die Außenstelle Salzgitter des Weißen Rings noch leiten, dann hat er das 40 Jahre lang getan und will das Ehrenamt abgeben. Denn mutmaßlich wird er dann Vorsitzender der Verkehrswacht Salzgitter sein, so sich denn niemand anders nach diesem Job dränge. Mit seiner Frau zusammen plant Müller, viel zu reisen. Ursprünglich hätte es kommende Woche für drei Wochen in die USA gehen sollen – nun wird stattdessen gegärtnert. Zudem kommt bald ein Hund ins Haus, ein Berger des Pyrénées, ein Hütehund.

Glücklich ist Müller derweil über die Nachfolgeregelung: Der 58-jährige Hauptkommissar Michael Freytag, aktuell noch im Lebenstedter Einsatz- und Streifendienst, folgt ihm zum 1. Mai nach. „Ganz viele Leute haben mir gesagt, dass hat er sich verdient“, sagte Warnecke. Und als PI-Leiter sei er zu demselben Schluss gekommen. Freytag, der 1988 einmal für sechs Wochen in Gebhardshagen war, war die Freude über die neue Aufgabe regelrecht anzusehen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit netten Kollegen, auf die man bauen könne, so der neue Chef.