In Wolfenbüttel nahm die Polizei mehrere Diebe in einem Gewerbegebiet fest.

Drei Salzgitteraner in Wolfenbüttel bei Diebstahl erwischt

Polizisten bemerkten in der Nacht von Freitag auf Samstag während einer Streifenfahrt drei Salzgitteraner – 23, 29 und 30 Jahre alt – die im Wolfenbütteler Gewerbegebiet Am Rehmanger diverse Gegenstände, darunter neue Armaturen und Werkzeuge, in einen Pkw luden. Da die Männer laut Polizeimeldung unkooperativ waren und zunehmend aggressiver wurden, mussten weitere Polizisten hinzugezogen werden, um eine Flucht zu verhindern. Eine Überprüfung ergab, dass die Gegenstände zuvor aus einem Baumarkt entwendet worden waren. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Es erfolgte eine Tatortaufnahme und die Sicherstellung von Beweismitteln.