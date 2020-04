Resonanz auf Salzgitteraner Mundschutz-Projekt „überwältigend“

Von den Reaktionen auf den Bericht dieser Zeitung über ihre Mundschutz-Initiative sind die Freundinnen Katharina Homann und Melanie Gatz noch immer überwältigt: Hunderte Menschen meldeten sich Ende März, um Stoffe zu spenden, sich als ehrenamtliche Näherinnen einzubringen oder um Mund- und Nasenschutzmasken zu bitten. Dutzende Freiwillige machen inzwischen mit, mehr als 2000 Masken in verschiedenen Ausführungen und Größen, auch für Kinder, sind bereits gefertigt. Um die Helfer nicht zu überlasten, werden noch weitere Näherinnen gesucht. Auch über Stoffe und Geldspenden zur Materialbeschaffung würde sich die Initiative freuen.

Reaktionen waren „der helle Wahnsinn“

„Das war der helle Wahnsinn, allein 150 E-Mails haben wir am Tag der Berichterstattung erhalten“, sagt Melanie Gatz, Leiterin der Kita St. Andreas in Lebenstedt. Unter anderen habe sich auch ein pensionierter Mechaniker gemeldet und angeboten, im Fall der Fälle Nähmaschinen zu reparieren. Dieses Angebot sei inzwischen schon mehrfach in Anspruch genommen worden.

Ganz zu Anfang waren mehrere Freiwillige sowie Mitarbeiter der Kita St. Andreas mit im Boot, die wegen ihres Einsatzes nicht in Kurzarbeit gehen müssen. „Wir dachten“, erzählt Gatz, „dass wir es schon schaffen würden, die angebotenen Stoffe überall abzuholen.“ Schnell habe sich aber gezeigt, dass der Aufwand zu groß sei. Inzwischen ist die Kita St. Andreas zum Stofflager und Umschlagplatz für fertige Masken umfunktioniert worden. Werktags von 9 bis 17 Uhr ist hier immer jemand anzutreffen, der Stoffpakete für Näherinnen ausgibt, gespendete Materialien annimmt, fertige Masken entgegennimmt oder ausgibt – alles aber nur noch vorheriger Terminabsprache, damit es nicht zu Gruppenbildungen vor oder in der Kita kommt.

Mundschutze für Arztpraxen, Altenheime, einen Schmied und viele mehr

Katharina Homann, Krankenschwester an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und eine der Initiatorinnen des Projekts, ist stolz auf das bisher Erreichte. „Meine 200 Kunstherzpatienten haben bisher jeweils zwei Masken bekommen. In einem besonderen Fall waren es sogar mehr, weil die Frau eines Patienten an Corona erkrankt ist.“ Etwa 300 weitere Masken sind an nicht-medizinisches Personal der MHH gegangen. Mehrere Hundert Mund-Nasen-Schutze hat eine medizinische Einrichtung in Braunschweig erhalten – der Bedarf war kurzfristig gegeben, weil 500 anderweitig bestellte Masken auf dem Transportweg verloren gegangen waren.

Melanie Gatz zeigt ein Stoffpaket, das Näherinnen nach telefonischer Absprache abholen können. Foto: Jürgen Stricker

Bewohner und Pfleger zweier Altenheime sind mit Masken versorgt worden, darunter das Seniorenzentrum Haus am Oelber Bach in Baddeckenstedt. Auch das Personal der Tafel Salzgitter hat Masken erhalten, ebenso wie ein Hufschmied, der sonst nicht mehr auf die Ställe gedurft hätte, die Praxis einer hiesigen Augenärztin und die des Salzgitteraner Kinderarztes Dr. Marcus Franzke, der auch seine kleinen Patienten mit den besonderen Textilien versorgt. In zwei verschiedenen Größen hat das Team der Mundschutz-Initiative auch 100 Masken für die Kinder der Kita St. Andreas gefertigt. Sie gehen in den kommenden Tagen raus.

Glücklicherweise auch vereinzelte Geldspenden für das Projekt

Auch hat Homann auf eigenen Kosten viele einzelne Masken verschickt, wenn etwa Anfragen von älteren Bürgern aus Salzgitter-Bad kamen, die keine Möglichkeit haben, nach Lebenstedt zu kommen. Zwischenzeitlich ist Homann bei der Materialbeschaffung – da trotz der vielen Sachspenden etwa weitere Stoffe benötigt wurden – mit bis zu 600 Euro in Vorleistung gegangen. Glücklicherweise habe es auch vereinzelt Geldspenden gegeben, so dass die Auslagen größtenteils wieder hereingekommen seien.

Eine syrische Frauengruppe näht in Salzgitter-Bad

Über einen älteren Mitbürger in Salzgitter-Bad kam der Kontakt zu einem syrisch-stämmigen Arzt zustande, der sagte, eine Gruppe syrischer Frauen in Salzgitter-Bad habe Zeit zum Nähen – auch diese Gruppe ist mit Material versorgt worden und kümmert sich nun eigenständig um die Verteilung der Masken im Süden der Stadt.

Das Nähen, sagt Kita-Mitarbeiterin Martina Ney, mache ihre große Freude. „Aber ich muss auch zugeben, dass ich an den ersten Tagen nach acht Stunden Näharbeit erschöpfter gewesen bin als nach acht Stunden meiner sonst üblichen Arbeit“, so die Kita-Köchin. Das sie in der Regel alleine zuhause im Home-Office nähe, sei kein Problem. Immerhin habe man wegen notwendiger Absprachen sogar mehr mit den Kollegen zu tun, als im klassischen Berufsalltag – wenn auch immer über digitale Wege.

Die ersten Mundschutze seien nicht so schön geworden, sagt Ney, das Einnähen von Microfaser-Tüchern sei schon schwierig gewesen. Inzwischen seien ihre Mund- und Nasenschutze aber perfekt, sagt sie zufrieden. Was sie noch viel zufriedener und glücklicher macht: „Es ist einfach schön, anderen Menschen mit dieser Arbeit helfen zu können. Das ist ein gutes Gefühl.“

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

In den ersten Wochen sind ausschließlich Mundschutze genäht worden, die über ein eingearbeitetes Microfaser-Tuch verfügen, das eine filtrierende Wirkung hat. Nun ist die Initiative dazu übergegangen, angesichts der ausgerufenen Maskenpflicht, zudem auch einfachere Mundschutze zu fertigen, die ausschließlich aus Baumwolle bestehen. Die genügen den Ansprüchen etwa beim Einkauf. Denn auch wenn die Initiative bisher vor allem für medizinische Einrichtungen sowie Alten- und Pflegeheime Mundschutze gefertigt hat, sind immer wieder auch einzelne Privatpersonen mit den so heiß begehrten Textilien versorgt worden. Der Fokus soll aber weiterhin auf die Versorgung von Masken für Menschen in systemrelevanten Berufen liegen. Homann bittet um Verständnis dafür, dass nun nicht zudem jede Privatperson ausgestattet werden könne. Das sei für das Team nicht leistbar.

Um die bisher Engagierten nicht zu überlasten, würde sich Homann freuen, wenn sich weitere Ehrenamtliche melden. „Weitere Näherinnen sind uns herzlich willkommen“, sagt sie. Ebenso wie Drähte, Gummis und Nähgarn. Material, das allmählich immer schwerer zu bekommen sei. Und sie habe noch eine Bitte, so Homann: Da sie wie viele andere im Team die Tätigkeit ehrenamtlich ausübe, solle es bitte niemand übel nehmen, wenn auf eine E-Mail oder Facebook-Nachricht nicht binnen Minuten geantwortet würde. Vereinzelt hatte es darüber Klagen gegeben. Aber neben ihrem Engagement in diesem Projekt habe sie eben auch noch einen Beruf als Krankenschwester und eine Familie.

Infos zum Projekt und Kontaktdaten

Seine Wurzeln hat das Mundschutz-Projekt in Ostfriesland: Barbara Backer, eine Freundin der Krankenschwester Katharina Homann, ist dort ehrenamtlich im Vorstand des Vereins Organtransplantierte Ostfriesland tätig. Sie bekam von einem Intensivmediziner den Tipp, dass sich solche Mundschutze leicht nähen lassen. Nachdem sich Homann und Backer ausgetauscht hatten, erzählte Homann ihrer Freundin Melanie Gatz von der Idee. Eine Whats-App-Nachricht an die Kita-Mitarbeiterinnen von St. Andreas und fünf Minuten später stand die Mundschutz-Initiative Salzgitter.

Wer helfen will, mit Tatkraft oder Material, oder als Einrichtung oder Organisation Mundschutze braucht, kann entweder einen Brief mit seinen Kontaktdaten einwerfen im Gemeindehaus von St. Andreas in Salzgitter am St.-Andreas-Weg 2, eine E-Mail schreiben an die Adresse andreas.sz.kita@lk-bs.de, werktags in der Kita anrufen von 9 bis 17 Uhr unter (05341) 43224 oder über Facebook zu Katharina Homann Kontakt aufnehmen. Sie ist zu finden unter Katharina Homann GebRoth. Alternativ ist sie auch zu erreichen über die E-Mail-Adresse homann.katharina@mh-hannover.de