Gemeinderat Haverlah tritt trotz Corona-Beschränkungen zusammen

Die Verpflichtung per Handschlag am Donnerstagabend entfiel. Bedingt durch das Corona-Kontaktverbot konnte Bürgermeister Hans-Heinrich Wolf (BfB) den „Neuen“ im Rat nur mit dem gebotenen Mindestabstand begrüßen und auf seine Aufgaben und Pflichten als neues Ratsmitglied hinweisen: Als Nachrücker wird Daniel Michalski für den ausscheidenden Christdemokraten Jochen-Konrad Fromme den Sitz im Gemeinderat Haverlah übernehmen.

Der 38-jährige Michalski ist in der Kommunalpolitik bislang noch ein unbeschriebenes Blatt. Aufgewachsen in Steinlah, ist er noch ledig, lebt aber in einer festen Beziehung und hat zwei Kinder. Er ist als 1. Vorsitzender der Schützengesellschaft Steinlah/Haverlah und Zugführer im Technischen Zug des THW Ortsvereins Salzgitter bekannt.

Durch das Ausscheiden von Jochen-Konrad Fromme wurden auch Nachbesetzungen in den Fachausschüssen erforderlich: Den vakanten Posten im Verwaltungsausschuss wird fortan der neue CDU-Fraktionssprecher René Weniger übernehmen, den Part im technischen Ausschuss Daniel Michalski.

Vornehmlich die Nachbesetzungen nach dem Mandatsverzicht von Fromme hatte die 13. öffentliche Sitzung des Gemeinderates Haverlah am Donnerstagabend mit einer Dringlichkeitsentscheidung möglich gemacht. Nur mit Einzeltischen und großen Abständen zueinander war die Zusammenkunft der reduzierten Ratsvertreter im Dorfgemeinschaftshaus Steinlah möglich. Die vier an der Versammlung interessieren Bürger nahmen weitab, am Ende des Saals unter den Fenstern, Platz.

Ratsherr Fromme hatte seinen Mandatsverzicht zum 30. März dem Bürgermeister und dem Gemeinderat schriftlich mitgeteilt. Zu einer persönlichen Verabschiedung, verbunden mit der Möglichkeit einer Stellungnahme, erschien der Kommunalpolitiker an jenem Abend nicht.

Eine Offensive in der Einwohnerfragestunde, in der Wolfs Neutralität als Bürgermeister infrage gestellt wurde, wies dieser zurück. „Für mich ist der Fall erledigt. Ich werde keinen Rechtsstreit anfangen, in Zeiten, wo wir andere Sorgen haben.“ Sagte er und schloss er die Akte Fromme für sich endgültig.

Mit der Ausweisung von Windkraftanlagen westlich der Ortschaft Haverlah bot ein zweites Brennpunktthema den Anlass für diese wahrhaft ungewöhnliche Sitzung (Bericht folgt).