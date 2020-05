Eine Karamboulage mit drei beteiligten Wagen ereignete sich Freitagfrüh auf der Nord-Süd-Straße. Ein 53-jähriger befuhr nach Polizeiangaben mit seinem Auto die Nord-Süd-Straße aus Gebhardshagen in Richtung Salder, wo er nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte. Zwei nachfolgende Wagen mussten hinter ihm anhalten, was ein 36-Jähriger sowie eine 30-Jährige zu spät bemerkten, so die Polizei. Die 30-jährige versuchte noch, dem stehenden Wagen auszuweichen, stieß jedoch gegen das Heck des Pkw. Gegen diesen stieß auch der 36-jährige mit seinem Wagen, wobei er sich eine Verletzung an der Hand zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Wagen aufeinander geschoben, wodurch ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Zwei der Autos waren nicht mehr fahrbereit.