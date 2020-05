Lebenstedt. Unbekannte haben an der Straße Seeblick einen älteren Mann betrogen und erbeuteten dabei Bargeld.

Zwei unbekannte Männer bestehlen 80-Jährigen in Lebenstedt

Die beiden Männer gaben sich laut Polizei am Dienstag gegen 11.30 Uhr als Gartenarbeiter aus. Einer der beiden Täter habe den 80-Jährigen in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen habe sich der zweite Täter in das Haus des Opfers begeben, um dort das Bargeld zu stehlen.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Der eine Unbekannte soll etwa 175 Zentimeter groß sein und eine stabile, kräftige Statur haben. Er sei etwa 40 bis 45 Jahre alt, habe schwarze Haare, die an den Seiten kurz geschoren sind und oben länger. Er habe eine blaue Jacke ohne Kapuze und Aufschrift sowie eine dunkle Stoffhose getragen. Der zweite Unbekannte sei etwa 180 Zentimeter groß, schlank und zirka 45 bis 50 Jahre alt. Er habe dunkle, kurze Haare und sei grau gekleidet gewesen.

Schadenshöhe: etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.