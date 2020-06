Diebe beschädigen Windkraftanlage in Salzgitter

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag, in den Turm einer Windkraftanlage auf der Baustelle für Windkraftanlagen in der Walzwerkstraße in Salzgitter-Thiede zu gelangen. Der Versuch die Tür zum Turm aufzubrechen scheiterte jedoch, so dass die Täter nicht in den Turm gelangten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zudem versuchten der oder die Täter vermutlich zudem, das Kupfer einer dort gelagerten Kabeltrommel zu entwenden. Aber auch das misslang. Der entstandene Gesamtschaden wird dennoch auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise: (05341) 1897-0. red

