Ringelheimer Paar feiert eiserne Hochzeit

Ringelheim. Ihren 65. Hochzeitstag feierten am Pfingstwochenende Edith und Georg Pohl aus Ringelheim.

„Wir sind dankbar, dass wir Hand in Hand diesen Tag erleben dürfen“, betonte das Ehepaar. Auch mit weit über 90 Jahren meistert das Paar das Leben immer noch selbstständig, heißt es in einer Mitteilung.

Die Jubilare sind demnach angestammte Ringelheimer und waren lange in der Kirchengemeinde von St. Abdon und Sennen und in den Vereinen des Ortes engagiert. Edith Pohl führte bis 1990 ein Haushaltswarengeschäft in der Goslarschen Straße, Georg Pohls Betrieb, den schon sein Vater gegründet hatte, war über Spezialist für Zaunbau und Drahtwaren.

65 Jahre nach der Hochzeit sei eigentlich eine Feier im Kreise der Großfamilie geplant gewesen, die aber wegen der derzeitigen Beschränkungen nur im allerengsten Kreise stattfinden konnte. Die vielen Gratulanten aus der Nachbarschaft kamen mit Abstand an den Gartenzaun.

Als Vertreter der Politik überbrachte der Ringelheimer Ortsbürgermeister Michael Hoffmann Glückwünsche und einen großen Präsentkorb. Diakon Linus Dittrich von der Katholischen Pfarrgemeinde St. Marien überbrachte eine Gedenkurkunde.

Bei herrlichem Sommerwetter hielt Diakon Dittrich schließlich eine Andacht im Freien, die er unter das Motto „Ich bin für Dich da!“ stellte.