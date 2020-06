Timo Vree macht im Seniorenheim Oelber Musik

Diesmal geht es nicht auf irgendein Dach, sondern mitten hinein in die Corona-Heimeligkeit. Das Altenheim in Oelber will DJ Timo Vree besuchen, um die Senioren aufzumuntern in schweren Zeiten. Nach erfolgreichen kostenlosen Dach-Konzerten in Baddeckenstadt und Groß Elbe geht es nun erstmals ins Innere bei einer coronabedingten Musik-Veranstaltung von Vree.

