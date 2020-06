1000 Euro für den guten Zweck in Salzgitter

Der FSV Fuhsetal – eine von vielen Spielgemeinschaften in der Region – hatte den Klassenerhalt in der Nordharzliga gesichert und seine Saisonabschlussfahrt an die polnische Ostseeküste geplant. Dann kam die Corona-Pandemie. Die Reisekosten wurden rückerstattet, und die Fußballspieler überlegten nicht lange. Sie wollten Gutes tun, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Sie stockten den Betrag während einer Kabinenbesprechung kurzerhand auf insgesamt 1000 Euro auf und investierten ihn nicht in ein Grillfest oder eine Party, sondern spendeten die Summe dem Verein „Wir helfen Kindern“ (WhK) aus Salzgitter.

„Eine überragende Geste von tollen Menschen für Kinder aus unserer Region“, sagte der WhK-Vereinsvorsitzende Volker Machura und bedankte sich für die Spende. „Der Verein WhK leistet seit vielen Jahren Großartiges in und um Salzgitter für kranke und benachteiligte Kinder und deren Familien. Wir freuen uns einfach, etwas dazu beitragen zu können und fänden es genial, wenn es Nachahmer aus anderen Vereinen aus dem Salzgitter-Gebiet geben würde“, waren unisono die Worte aller Beteiligten und Spender. Der Verein „Wir helfen Kindern“ bedankt sich von Herzen mit den besten Grüßen an die Fuhsetalkicker. red