Salzgitter-Bad. Nach einem Zeugenhinweis ermittelt die Polizei Salzgitter-Bad in einem Fall von Bodenverunreinigung.

Unbekannte hätten auf einem Feldweg zwischen Salzgitter-Bad und Beinum, Höhe Parkplatz „Voßpass“, einen Ölwechsel an einem Fahrzeug vorgenommen. Dabei sei eine unbekannte Menge an Altöl in das Erdreich gelangt, auch ein Ölkanister sei zurückgelassen worden. Zeugenhinweise: (05341) 8250.