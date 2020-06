Nächster Corona-Fall in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad. Sieben Personen sind in Quarantäne. Einen Zusammenhang zu dem Corona-Ausbruch in einem Häuserblock gebe es nicht, so die Stadt.

Die Stadt Salzgitter meldet den nächsten bestätigten Corona-Fall in Salzgitter-Bad. Für die Rückkehr eines Lkw-Fahrers in sein Heimatland war aufgrund der dortigen Einreisebestimmungen eine Corona-Testung erforderlich. Der Test sei positiv ausgefallen. Einen Zusammenhang zu dem Ausbruch in einer Häuserreihe in der Ost- und Westsiedlung bestehe jedoch nicht.

Der Fahrer ist ebenso wie sechs weitere Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt in ihren Wohnungen unter 14-tägige Quarantäne gestellt worden.

Keine Gefährdung von Kindertagesstätten und Schulen

„Sowohl die Firma als auch die Betroffenen haben sehr gut mit dem Gesundheitsamt kooperiert und dieses auch bei der Kontaktnachverfolgung tatkräftig unterstützt“, teilt Stadtsprecher Martin Neumann mit. Entsprechend den Vorgaben des RKI wurde bei allen Betroffenen Corona-Tests durchgeführt, die zur Untersuchung an das Landesgesundheitsamt geschickt wurden.

Keiner der Betroffenen hat in Salzgitter Familie oder Kinder, so dass auch keine Gefährdung von Kindertagesstätten und Schulen vorhanden ist.

„Räumlich als auch inhaltlich besteht kein Zusammenhang zwischen den am vergangenen Sonntag unter Quarantäne gestellten Bewohnerinnen und Bewohnern in den Mehrfamilienhäusern in Salzgitter“, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Nächster Test in sieben Tagen

Derartige Vorfälle habe es während der bisherigen Corona-Pandemie bereits immer wieder gegeben. Wie in diesen Fällen auch wird die Einhaltung der Quarantäne regelmäßig durch den kommunalen Ordnungsdienst in Abstimmung mit der Polizei kontrolliert.

In sieben Tagen wird – auch das ist Standard – ein weiterer Corona-Test durchgeführt, um festzustellen, ob von den 6 Kontaktpersonen weitere an COVID-19 erkrankt sind.

Dazu Gesundheitsdezernent Dirk Härdrich: „Auch dieser Vorfall zeigt mehr als deutlich, dass trotz aller Lockerungen die Corona-Pandemie nicht vorbei ist. Im Gegenteil: gerade durch die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen werden derartige Fälle verstärkt auftreten und zum normalen Alltag mit Corona gehören.“

Härdrich sagt weiter: „Daher ist weiterhin das Einhalten der Hygieneregeln und der Abstandsregelungen zwingend zum Eigen- und Fremdschutz erforderlich, um zu verhindern, dass derartige Ausbrüche weitere Kreise ziehen. Das gilt für den privaten Raum ebenso, wie für das Verhalten in der Öffentlichkeit.“