Unbekannte beschädigen Verkehrsschilder in Lebenstedt

Lebenstedt. Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am Mittwoch auf der Neißestraße in Lebenstedt.

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 2.40 Uhr auf der Neißestraße in Lebenstedt mehrere Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und zwei davon auf die Fahrbahn gelegt. Die Polizei ermittelt daher nach eigenen Angaben wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 18970 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

red