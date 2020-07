Polizei Salzgitter ermittelt nach drei Einbrüchen

Baddeckenstedt. In Baddeckenstedt, in Oelber und und Engelnstedt schlugen die Täter zu. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Von drei Einbrüchen berichtet die Polizei. Demnach drangen Unbekannte in eine Kinderbetreuungseinrichtung an der Lindenstraße in Baddeckenstedt ein – im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr. Die Täter hätten sich durch ein Fenster Zugang in die Einrichtung verschafft, mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Es sei dabei Schaden von mindestens 750 Euro entstanden.

Schadenshöhe wird noch ermittelt

In Oelber an der Lichtenberger Straße drangen dann am Donnerstag, 16. Juli, gegen 3.30 Uhr Unbekannte in einen Gewerbebetrieb ein. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine Zugangstür gewaltsam geöffnet wurde. Die Täter seien anschließend jedoch gestört worden. Die Schadenshöhe werde noch ermittelt.

Zeugen werden gesucht

Im dritten Fall drangen bislang nicht ermittelte Täter in Engelnstedt an der Gustav-Hagemann-Straße in ein Baustellengelände einer Firma ein und brachen zwei Baucontainer auf. Laut Polizeibericht ereignete sich diese Tat zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Die Unbekannten erbeuteten demnach Arbeitsgeräte und verursachten einen Schaden von mindestens 2200 Euro.

Zeugen: (05341) 18970.

red