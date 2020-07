Unfall auf der Nord-Süd-Straße

Zwei Verletzte gab es bei einem Unfall, der sich am Sonntag am späten Nachmittag auf der Nord-Süd-Straße in Höhe der Straße Erzwäsche ereignete. Eine Fahrerin (26) war laut Polizei aus Richtung Salzgitter-Bad mit einem Wagen auf der Kreuzung zusammengestoßen, der aus Richtung Engerode nach Gebhardshagen fahren wollte. Die Polizei vermutet, dass die 26-jährige Fahrerin bei Rotlicht über die Ampel gefahren sei. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und 7von der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen der Rettungskräfte waren alle Beteiligten – im zweiten Wagen befand sich noch eine Beifahrerin – selbstständig aus den Fahrzeugen gestiegen. Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr auch die Feuerwehr Gebhardshagen. Zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben.