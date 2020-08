Braunschweigische Landessparkasse fördert Salzgitteraner Vereine

Die Nachfrage der Vereine nach Fördermitteln hat die Braunschweigische Landessparkasse überwältigt. „Wir haben spontan beschlossen, den ursprünglichen Förderbetrag zu verdoppeln“, wird Werner Schilli, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen Landessparkasse und der Braunschweigischen Sparkassenstiftung, zitiert. Ende Juni hatte die Braunschweigische Sparkassenstiftung für Vereine und Initiativen einen „Digital-Fonds“ aufgelegt und diesen mit

10.000 Euro ausgestattet. So hatten 20 Organisationen die Möglichkeit, jeweils 500 Euro Fördermittel zur Digitalisierung der vereinsinternen Infrastruktur zu beantragen.

Vereine haben Digitalisierungsstau

„Bei vielen Vereinen ist gerade in der Zeit des Lockdowns der Digitalisierungsstau sichtbar geworden. Es ist leichter, finanzielle Mittel für Projekte einzuwerben als für die notwendige Vereinsarbeit. Und genau da setzt unsere Idee an: Nur wenn zum Beispiel die Geschäftsstelle gut ausgestattet ist oder der Vorstand auch digital Sitzungen abhalten und Entscheidungen treffen kann, können die guten und wichtigen Projekte auch professionell umgesetzt werden. Die Basis muss stimmen“, so Schilli.

Bereits nach ein paar Tagen hätten der Braunschweigischen Sparkassenstiftung nahezu 100 Anträge auf Unterstützung vorgelegen. „Uns war sehr schnell klar, dass die bereitgestellten 10.000 Euro nicht ausreichen werden.“ So habe der Vorstand beschlossen, den Stiftungsbetrag zu verdoppeln, so dass anstelle der anfangs gedachten 20 Vereine nun immerhin 40 eine Unterstützung erhalten könnten.

Vereine und Initiativen erhalten Geld

Aus dem „Digital-Fonds“ der Braunschweigischen Sparkassenstiftung erhielten unter anderem folgende Vereine und Initiativen eine Förderung – Bereich Süd/West mit Salzgitter, Seesen, Holzminden:

•SV Innerstetal

•Wir helfen Kindern

•Nabu-Gruppe Harzvorland

•Fußballförderverein Neiletal

•Partnerschaft für Lehrstellen

•SC Gitter

•TSG Oppenhausen

•Kulturverein SteterKult

•Freiwillige Feuerwehr

Lebenstedt

•MTV Bevern

•Schützenverein Deensen

•TSV Lenne

Mit den Fördermitteln sei notwendige Hard- und Software angeschafft worden, heißt es weiter, beispielsweise Notebooks, die das mobile Arbeiten der Aktiven ermöglichten. Gekauft worden seien zudem auch Kameras und Videoequipment, um Schulungs- und Trainingsfilme zu produzieren. Weiter seien die Mittel für Aufbau oder Überarbeitung der vereinseigenen Homepage oder des Social Media-Auftritts verwendet worden.

red