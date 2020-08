Lengeder Autor Hauck liest ohne Publikum

Nachdem im Frühjahr alle seine geplanten Lesungen coronabedingt ausgefallen waren, beschreitet der Lengeder Autor Bernd Hauck nun neue Wege, um seine Leser live zu erreichen.„Meine letzte Lesung vor dem Lockdown hatte ich am 13. März vor dem 11. Jahrgang der IGS Lengede, also genau an dem Tag, als die Schließung aller Schulen bekanntgegeben wurde“, berichtet der Autor.

Im Sommer 2019 hatte Hauck seine literarisch-dokumentarische Erzählung „Eine verhängnisvolle Urlaubsbekanntschaft“ über die NSU-Mordserie veröffentlicht, die inzwischen auch über die Grenzen Deutschlands hinaus Beachtung gefunden hat, wie es in der Mitteilung heißt.

Direkter Kontakt zu den Lesern fehlt

Wie allen Kunstschaffenden fehle dem Autor allerdings der direkte Kontakt zu seiner Leserschaft. „Deshalb habe ich mich sehr über das Angebot von TV 38 gefreut, im Studio Salzgitter eine Lesung aufzuzeichnen, die am 7. August gesendet und damit allen Interessierten zugänglich gemacht wird“, wird Hauck zitiert.

Professionelle und entspannte Atmosphäre

Die Arbeitsatmosphäre im Studio sei so professionell wie entspannt gewesen und habe alle anfänglichen Vorbehalte gegenüber einer Lesung ohne Publikum schnell verschwinden lassen.

Die Lesung wird nun am Freitag, 7. August, um 18 und 20 Uhr auf TV 38 zu sehen sein. Zu empfangen ist der Sender im regionalen Kabelnetz sowie im Internet unter www.tv38.de . Danach kann die Aufzeichnung jederzeit auch auf dem YouTube-Kanal des Bürgerfernsehens TV38 Harzheide aufgerufen werden.

