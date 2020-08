Polizei Salzgitter erwischt 21-Jährigen unter Drogeneinfluss

Bruchmachtersen. Er wird an der Straße Söhlekamp kontroliiert. Die Beamten machen einen Drogentest.

Der 21-jährige Fahrer eines Autos wurde von der Polizei am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr am Söhlekamp angehalten und kontrolliert. Verschiedene Anhaltspunkte deuteten bei dem Mann darauf hin, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand, so die Polizei. Nach einem Drogentest habe sich der Verdacht bestätigt. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt.

red