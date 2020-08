Ehrlich gesagt: Sie nervt mich gelegentlich, diese Maske. Weil ich Brillenträger bin und die Gläser regelmäßig beschlagen. Weil zur Zeit gefühlt tropische Temperaturen herrschen. Weil ich immer wieder einmal zurückgehen muss, weil ich den Mund- und Nasenschutz auf dem Weg zum Termin in der Redaktion habe liegen lassen. Aber für mich ­– und auch für meinen siebenjährigen Sohnemann ­– ist die Maske alternativlos. Was meinen Sohn und mich derweil viel mehr nervt, ist die Tatsache, dass zunehmend mehr Menschen die Maske für überflüssig halten. Oder etwa nur Mund, aber nicht Nase damit bedecken. Das ist schon widersinnig. Ich hoffe, dass die derzeit bundesweit steigenden Corona-Fallzahlen den ein oder anderen wieder davon überzeugen, dass der Mund- und Nasenschutz eine gute Sache ist. Am Ende ist klar: Die Maske muss sein!

