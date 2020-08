Geparkter Hyundai in Salzgitter-Bad beschädigt

Ein in Salzgitter-Bad geparkter Hyundai wurde in der Nacht auf Freitag beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Salzgitter-Bad. Die Polizei hat die Suche nach einem Verkehrsteilnehmer gestartet, der in der Straße „Hinter dem Salze“ in Bad einen Hyundai beschädigt haben soll.

Ein in der Straße „Hinter dem Salze“ geparktes Auto in der Nacht auf Freitag in Salzgitter-Bad beschädigt worden. Die Polizei geht von einem noch nicht ermittelten Verkehrsteilnehmer aus, wie sie in einem Bericht mitteilt.

Ein in der Straße „Hinter dem Salze“ geparkter Hyundai wurde beschädigt

In der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, kam es dem Bericht nach zu dem Vorfall. Ein dort auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses stehender Hyundai wurde beschädigt.

Die Polizei Salzgitter-Bad bittet etwaige Zeugen, sich unter (05341) 8250 zu melden.

red