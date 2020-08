Azubis starten bei MAN Salzgitter eine duale Ausbildung

Salzgitter. Ausbildung und Studium in einem: Möglich ist dies bei MAN in Salzgitter. Für 2021 werden jetzt schon Bewerbungen angenommen.

Lisa Weidler und Maximilian Adebahr haben ihre Ausbildung und einen neuen Lebensabschnitt mit dem dualen Studiengang Maschinenbau bei der MAN Truck & Bus SE, Berufsbildung Werk Salzgitter, begonnen. Dieses sehr erfolgreiche Ausbildungsmodell bei der MAN Berufsausbildung mit dem Studium an der Ostfalia, Hochschule in Wolfenbüttel und der Berufsbildenden Schule Salzgitter Fredenberg, hat sich bei der MAN längst etabliert, teilt das Unternehmen mit. Mit dieser Kombination aus Theorie und Praxis würden in kurzer Zeit zwei Abschlüsse erreicht: der IHK-Abschluss Mechatroniker/-in, Dauer 2,5 Jahre, und der Bachelor of Engineering Maschinenbau, Dauer

1,5 Jahre. Die stets sehr guten Ergebnisse der Nachwuchskräfte belegten den Erfolg.

Die Bewerbungen für die Ausbildungsplätze 2021 sind bis zum 31. Dezember und die für ein Duales Studium bis 31. Oktober möglich. Onlinebewerbungen bitte unter www.karriere.man.eu