Polizei zieht in Salzgitter Drogenkonsumenten aus dem Verkehr

Bei der Kontrollaktion „Drogen im Straßenverkehr“ nahmen die Polizisten am Dienstag an der Kattowitzer Straße/Ecke Willy-Brandt-Straße Fahrzeugführer ganz gezielt und im Wortsinne in den Blick: Speziell geschulte Polizisten schauen den Fahrzeugführern genau ins Gesicht und entscheiden in Sekundenschnelle, ob eine Überprüfung Sinn ergeben könnte und zeigen schließlich an, wer zu einer Kontrolle an den Straßenrand fahren muss.