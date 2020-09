Ein unbekannter Täter beschädigt mehrere PKW in der Nacht von Montag auf Dienstag. Er beschmiert die Autos mit einem Stift.

Täter beschädigt drei geparkte Autos in Salzgitter

Salzgitter In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter drei zum Parken abgestellte PKW, wie die Polizei mitteilt. Die parkenden Autos wurden jeweils mit einem Stift beschmiert. Außerdem wurden jeweils die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Betroffen waren laut Polizeibericht ein VW Sharan im Kieselgrund, ein weiterer VW Sharan im Storchenkamp sowie ein Hyundai in der Straße Am Brinke. Nun sucht die Polizei Zeugen oder Hinweise: (05341) 1897-0.