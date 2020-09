Klassenräume in Salzgitter-Bad sollen nach Ferien saniert sein

Dass die Schüler des Gymnasiums Salzgitter-Bad nach den Sommerferien nicht wieder allesamt uneingeschränkt in der Schule unterrichtet werden können, liegt vor allem daran, dass nicht ausreichend Klassenräume zur Verfügung stehen. Das Gymnasium „Am Eikel“ und seine Außenstelle in der Helenenstraße sind seit Jahren Dauerbaustellen. Eine dieser Baustellen, nämlich die Sanierung eines Traktes an der „Helene“, wie die Außenstelle auch liebevoll genannt wird, sollte es zum Start ins neue Schuljahr nicht mehr geben. Nun geht die städtische Verwaltung davon aus, dass die Arbeiten „voraussichtlich“ im September abgeschlossen sein werden und es keine Wanderklassen (siehe weiteren Artikel auf dieser Seite) mehr geben muss.

400 000 Euro für Sanierung

400 000 Euro, schreibt die Stadtverwaltung auf Anfrage, sind für die Sanierung des Bestandsgebäudes vorgesehen, weitere zwei Millionen Euro fließen in einen Erweiterungsbau, mit dessen Fertigstellung „voraussichtlich“ laut Auskunft der Stadt im März 2021 zu rechnen ist. Auf beiden Baustellen herrscht derzeit reger Betrieb: Verschiedene Gewerke vom Maler bis zum Dachdecker sind dort in diesen Tagen tätig.

Decken, Wände, Böden: alles neu

Schulleiter Hans-Günter Gerhold (links) und sein Stellvertreter Jörg Fischer stehen im Flur des Altgebäudes. Direkt daran schließt sich der Erweiterungsbau an. Der Durchgang zum Rohbau ist durch eine Holzwand getrennt, die es im Frühjahr 2021 nicht mehr geben soll. Dann soll der Neubau fertiggestellt sein. Foto: Jürgen Stricker

Schulleiter Hans-Günter Gerhold schildert, was im Altbau zu tun ist: „Im Grunde genommen wird alles saniert. Es gibt neue Decken, Wände, Fußböden. Und wir werden hier mit großen Displays und Whiteboard-Tafeln arbeiten können, ebenso wie in Trakt drei.“ Trakt drei befindet sich im Hauptgebäude des Gymnasiums und wurde im vergangenen Jahr nach aufwendigen Sanierungsarbeiten wiedereröffnet. Die dortigen Räumlichkeiten sind von einem Neubau nicht zu unterscheiden.

Bessere Akustik, besseres Raumklima

Jörg Fischer, stellvertretender Schulleiter, freut sich vor allem auf die neuen Decken. Denn sie sind schalldämpfend. Die Akustik in den alten Räumen war eine Belastung für Schüler wie Lehrer. Dieses Problem soll es bald nicht mehr geben. „Zudem gibt es dann auch ein sehr angenehmes Raumklima“, fügt Gerhold an. Das hänge mit der Decke, aber auch mit den neuen Fenstern, die über einen integrierten Sonnenschutz verfügen, zusammen.

Neue Elektrik

Auch an einer Erneuerung der aus den 1970er-Jahren stammenden Elektrik wird gearbeitet. Dass sei, so Gerhold ursprünglich in dem Umfang gar nicht vorgesehen gewesen. Beispielsweise müssten aber die Leitungen für die neue Präsentationstechnik besonders abgesichert werden. Wenn der alte Trakt der „Helene“ frisch saniert ist, gibt es hier acht Räume, davon einen Musik- und einen PC-Raum. Sechs weitere Klassenräume entstehen im Neubau, der sich direkt an den Trakt anschließt, der derzeit saniert wird. Dann, so Gerhold, gebe es ausreichend Unterrichtsräume an der Schule.

Bedarf für Räume schon 2017 angemeldet

Dass es nun einen Anbau und weitere Räume braucht, so Gerhold, liege daran, „dass wir zum August 2020 einen zusätzlichen G9-Jahrgang haben.“ Das bedeutet: Die Abiturprüfungen gibt es nicht mehr nach zwölf, sondern fortan wieder nach 13 Schuljahren. Den absehbaren Bedarf habe die Schule bereits im März 2017 angemeldet, so Gerhold. Bauverzögerungen führten nun dazu, dass die benötigten Räume nicht pünktlich zum Schulstart fertig geworden sind.

Weitere Sanierungsarbeiten folgen

Im Hauptgebäude des Gymnasiums Salzgitter-Bad soll im kommenden Jahr mit der Sanierung des nächsten Traktes begonnen werden, der zur Braunschweiger Straße hin ausgerichtet ist. Im Laufe der Jahre soll sich schließlich noch die ausstehende Sanierung zweier weiterer Trakte anschließen. „Ich hoffe“, so Gerhold, „dass bis zum Jahr 2025 alles geschafft ist. Dann kann ich beruhigt in den Ruhestand gehen.“