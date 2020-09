Zu einer Schlägerei kam es in der Nacht zum Sonntag in Salzgitter. (Symbolbild)

21-Jähriger schlägt 54-Jährigem in Salzgitter einige Zähne aus

Vor einer Gaststätte am Teichwiesenweg ist es am Sonntag gegen 3 Uhr zu einer Schlägerei zwischen einem 54-Jährigen und einem 21-Jährigen gekommen. Der 54-Jährige, so die Polizei, sei dabei verletzt worden. Er habe mehrere Zähne verloren. Der Mann aus Salzgitter habe vor der Gaststätte gestanden, als der 21-Jährige, ebenfalls aus Salzgitter, die Gaststätte habe verlassen wollen. Er habe grundlos und unvermittelt zugeschlagen und sein Opfer im Gesicht getroffen. Anschließend sei er geflüchtet, allerdings kurze Zeit nahe der Gaststätte angetroffen worden. Gegen ihn laufe nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Das Opfer sei ins Krankenhaus gekommen.

