Lisa Strat gewinnt Salzig Bandcontest

Lisa Strat hat beim Salzig Bandcontest den ersten Platz abgeräumt. Sie überzeugte mit ihrer „Loopstation“ im Stile des bekannten Musikers Ed Sheeran und gewann das Herz der Zuschauer und der Jury in diesem Jahr, in dem so vieles anders war. Statt auf dem traditionellen Schauplatz des Wettbewerbs, dem Altstadtfest in Salzgitter-Bad, mit direktem Feedback der Fans traten die Bands ganz alleine auf der Bühne der Kulturscheune Lebenstedt ohne Publikum auf, wie die Stadt Salzgitter mitteilt.

Ihre Konzerte wurden online auf der Internetseite der Stadt Salzgitter gestreamt. Jeden Tag wurde der Auftritt einer Teilnehmer-Band gezeigt. Die Musikfans voteten am Computer. Das ging nicht so schnell wie sonst und so mussten die Finalisten des „Salzig Bandcontest“ auf die Zuschauerwertung länger warten. Technisch möglich hat das Streaming und das Online-Voting das Medienzentrum des Fachdienstes Kultur der Stadt Salzgitter gemacht.

„Ich freue mich, dass in diesem Finale sehr junge Künstler und Künstlerinnen am Start waren, welche durchgängig ein beeindruckendes Niveau auf die Bühne brachten“, so Jens Bogdan vom Fachdienst Kultur. „Auch wenn es naturgemäß nicht alle aufs Podium schaffen konnten, überzeugten ,Kuzuki & Lolitast‘ sowie ,Lisica‘ das Publikum und die Jury gleichermaßen. Sie setzten sich zu Recht gegen zahlreiche Bewerber und Bewerberinnen um den Finaleinzug durch“, berichtet Bogdan.

Den musikalischen Geschmack von Voice-of-Germany-Halbfinalistin Meike Hammerschmidt, die auch Sprecherin der Jury war, und des Publikums traf insbesondere „Blue Rock“. Die erst 16 Jahre alten Musiker aus Salzgitter zeigten reichlich Persönlichkeit auf der Bühne. Ihre Siegprämie: Platz 3 und ein Gutschein über 150 Euro.

Die Band „Carla and Company“ freut sich über einen Gutschein von 350 Euro. Ihnen und ihrer 18 Jahre alten Sängerin bescheinigte die Jurorin beste Zukunftsaussichten, zumal sie sich erst kurz vor dem Wettbewerb in dieser Besetzung zusammengefunden hatten.

Lisa Strat schließlich vereinte mit ihrer „Loopstation“ nicht nur den Sound einer ganzen Band in einer Person, sondern sie sei, schwärmte Hammerschmidt, „Kunst in Person“. Lisa vertritt nun Salzgitter beim „local heroes“-Finale in Hannover.

Darüber hinaus gewann sie fünf Tage Audioaufnahmen im städtischen Tonstudio mit dem dritten Juror Harald Baumgartner sowie einen Tag Coaching mit Meike Hammerschmidt.

red