Foto: Bernward Comes / Salzgitter Zeitung

Salzgitter. Nächste Woche stehen wieder Blitzer in sechs Stadtteilen von Salzgitter.

Hier wird nächste Woche in Salzgitter geblitzt

Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen muss in der Zeit vom 28. September bis 4. Oktober in folgenden Stadtteilen von Salzgitter gerechnet werden: Immendorf, Bad, Lebenstedt, Reppner, Thiede und Watenstedt, wie die Stadt Salzgitter mitteilt. Dabei sage die Folge der Stadtteile nichts über den Tag des Einsatzes aus. Je nach Bedarf und können Einsatzorte gewechselt werden. Die Verkehrsteilnehmer seien gut beraten, sich an Begrenzungen zu halten.

red