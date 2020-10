An der Burgbergstraße in Lichtenberg sollen die Bushaltestellen mit taktilen Bodenindikatoren und Fahrradbügeln nachgerüstet werden.

Stadt will in Lichtenberg und Reppner Bushaltestellen nachrüsten

Über das geplante Baugebiet in Lesse wurde am Mittwoch im Lebenstedter Rathaus in der Sitzung des Ortsrates Nordwest diskutiert. Nördlich der Bereler Straße in Lesse soll ein Mischgebiet für Wohnen und Gewerbe entstehen. Diskutiert wurde die Frage, ob es zu Konflikten durch Lärmbelästigungen von einem in unmittelbarer Nähe ansässigen Betrieb für Landmaschinenreparatur kommen kann.

Ortsbürgermeisterin Ute Skalik betonte: „Wir freuen uns über das neue Baugebiet, aber es darf keine Nachteile für den Betrieb geben“. Stefanie Hösemann von der Stadtplanung hatte ausgeführt, dass laut Lärmgutachten die Grenzwerte nicht überschritten würden. In einer Sitzungsunterbrechung äußerte auch Betriebseigener Christian Weske Befürchtungen über Ärger mit den künftigen Nachbarn. Der Ortsrat befürwortete einstimmig die Beschlussvorlagen zur Änderung des Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan für das Lesser Baugebiet. Auf Anregung von Skalik allerdings mit der Empfehlung, im nördlichen Bereich des Baugebietes in Nähe des bestehenden Betriebs zunächst Grundstücke mit Nutzung für gewerbliche Zwecke auszuweisen. Stadt will 47 Bushaltestellen behindertengerecht ausstatten Die Stadt plant, ein Förderprogramm zu nutzen und im Stadtgebiet 47 Bushaltestellen nachträglich mit taktilen Bodenindikatoren als Orientierungshilfe für Sehbehinderte und Blinde sowie Fahrradbügeln auszustatten. Vorgesehen ist dies auch für die Bushaltestellen entlang der Burgbergstraße in Lichtenberg und in Reppner. In Lesse soll es wieder Sirenen geben. Einen entsprechenden Antrag der CDU-Ortsratsfraktion begründete Angelika Müller. 2011 wurden die beiden Sirenen in Lesse abgebaut und die Freiwillige Feuerwehr mit inzwischen digitalen Funkempfängern ausgerüstet. Sirenen würden die Sicherheit der Lesser Bevölkerung erhöhen und die Arbeit der Feuerwehr erleichtern, da die Funkempfänger nicht immer von den Mitgliedern der Feuerwehr gehört würden, sagte Müller. Noch einmal wurde die Sitzung unterbrochen, und der Lesser Ortsbrandmeister Christian Weske betonte: „Wir befürworten Sirenen.“ Anwohner beschweren sich über Lärmbelästigung in Osterlinde – Ortstermin Einen Ortstermin wird es in Osterlinde an der Osterlinder Straße in Höhe der Kirche/Beginn des Hohlweges geben. Anwohner beschweren sich über Lärmbelästigung, ein Überweg über die Osterlinder Straße soll für mehr Sicherheit vor allem für Kinder und Kirchenbesucher sorgen. Verteilt wurden die Ortsratsmittel. Die kleinen Lichtenberger erhalten 950 Euro, die Dolphins-Cheer-Community Lichtenberg 450 Euro.