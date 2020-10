Europaministerin gibt Tipps für Salzgitters Wasserstoffcampus

Die Wasserstoff-Experten rund um Salzgitter sind es gewohnt, ihr Projekt zu erklären, die Zusammenarbeit, den Campus, die Zukunftsperspektiven. Und sie werden nicht müde dabei, wie am Donnerstag beim Bosch-Besuch der Europaministerin Birgit Honé, die sich im vergangenen Jahr bereits in Salzgitter über das Projekt Salcos der Salzgitter AG informiert hatte, deutlich wurde. Nach wie vor ist die Begeisterung, mit der die Akteure ihre wirklich verständlichen Kurzvorträge halten, mit Händen zu greifen.

Ministerin ist beeindruckt

Das honorierte auch die Ministerin, die sich bei der Robert Bosch Elektronik das Werk ansah und die für den Wasserstoffcampus bereits eingerichteten und bezogenen Büroräume. Werkleiter Michael Gensicke erläuterte Abläufe und Pläne, später gab es noch Kurzvorträge der Mitstreiter Alstom, MAN, Salzgitter AG und Fraunhofer-Institut zum Wasserstoffcampus. Die Ministerin schien angesichts der „Druckbetankung“, wie Gensicke es formulierte, gar nicht ermüdet, sondern im Gegenteil: Beeindruckt.

Projekt soll sich europäische Partner suchen

Das sei „ungeheuer spannend“, sagte sie, und sie attestierte dem Projekt „gute Chancen“. Doch sie mahnte zur Eile. Man müsse sich europäische Partner suchen, empfahl sie, und vor allem in Hinblick auf die Beantragung von Fördergeldern die Sichtbarkeit des Projektes erhöhen. So regte sie eine Wasserstoff-Tour durch Niedersachsen an, eventuell mit Partnern, oder auch eine Veranstaltung in Brüssel nach dem Motto: Wie kriegen wir der Kommission vermittelt, was wir brauchen? Auch einen Beitritt zur europäischen Allianz für Wasserstoff als Netzwerk hält sie für eine gute Maßnahme, „das wird von der Kommission registriert!“

Honé: Salzgitter bedient drei Aspekte geradezu idealtypisch

„Zur Zeit bewegt sich viel“, betonte sie, auch die Niederlande seien zum Beispiel „stark unterwegs“. Salzgitter bediene drei wesentliche Aspekte, die Mobilität, die regionale Wertschöpfung und die Schwerindustrie „geradezu idealtypisch“, lobte sie, dazu komme das Netzwerk aus Wirtschaft und Wissenschaft. „Das ist schonmal was“, so Honé.

Honé: Man braucht Übersetzer in der Verwaltung und muss überzeugen

Sie habe bei der europäischen Kommission einbringen können, was sich in Salzgitter tut, und viele Punkte seien aufgenommen worden. „Die Kommission guckt nach Partnern“, sagte sie und brachte das Emsland, wo ebenfalls auf die industrielle Nutzung von grünem Wasserstoff gesetzt wird, ins Spiel. Wichtig sei auch die Verknüpfung mit dem Projektbüro Südostniedersachsen. „Man braucht Übersetzer in der Verwaltung“, erläuterte sie. Und: Man müsse überzeugen.

Für Förderung beraten lassen

Im Hinblick auf unterschiedliche Fördertöpfe für unterschiedliche Themen mit unterschiedlichen Laufzeiten merkte Alexander Heck (Salzgitter AG) an, dass so ein komplexes Projekt in seiner Gesamtheit bei der Förderung „nicht abgebildet“ werde. Honé bot Beratungen an und empfahl „ein gutes Fördermanagement mit Zeitschiene“ aufzulegen. Auch Professor Arno Kwades (Fraunhofer) Frage, ob es nur Förderung für den ersten Schritt gebe, begegnete sie mit dem Tipp, sich beraten zu lassen, aus welchen Förderrichtlinien man unterstützt werden könne. „Wir brauchen auch einen nationalen Rechtsrahmen für den Wasserstoff-Marktzugang, um die Genehmigungen zu erleichtern“, kündigte sie an.

