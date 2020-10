MAN-Azubis bauen in Salzgitter Neunzylindermotor

Das hat sowohl Ausbilder Armin Wodarka, als auch Ausbildungsleiter Hans-Werner Ruhkopf umgehauen: Ein neunköpfiges Team aus Azubis bei MAN hat sich als Werkstück einen Neunzylinder-Sternmotor als Werkstück vorgenommen. Dafür waren 530 Teile zu fertigen, und darunter befanden sich kleinste Teile, die so manchen zwischendurch zur Verzweiflung getrieben haben. Doch die neun hielten durch – und überraschten ihre Ausbilder mit einem Film, auf dem der Motor lief.

Thunfischsandwiches zur Motivation

Ralf Winterfeld hatte die Idee und überzeugte seine Azubi-Kollegen, etwas Besonderes anzubieten. Er kaufte eine Konstruktionszeichnung, und die neun legten los. Wodarka fand die Idee prima, obwohl er die Herausforderung natürlich sah. „Können die nicht erstmal was mit drei Zylindern machen“, sei sein erster Gedanke gewesen. Aber: „Einen besseren Lernträger gibt es nicht“, urteilt er. Er wisse nicht, was man besser machen könne. Zwischendurch hat er die neun mit Thunfischsandwichs motiviert.

Der Ausbildungsleiter war von den Socken

Ruhkopf entdeckte das Werkstück bei einem abendlichen Rundgang und war von den Socken. Die neun – neben Winterfeld auch Darius Antunovic, Sercan Özgüler, Engin Akinci, Thomas Fiedler, Tom Luca Madsack, Eduard Rott, Justin Tänzer und Osvaldas Makaras – hatten sich sogar nach Dienstschluss Wissen etwa über die Funktionsweise angelesen. Eine 1 ist ihnen sicher, versicherte Wodarka. Ruhkopf lobt: „Sie haben sich über das normale Maß eingebracht!“

Die Azubis loben die Unterstützung der Ausbilder

Die bleiben bescheiden. Sie loben die Unterstützung der Ausbilder, dass sie den Freiraum dafür bekommen haben und dass ihnen die Maschinen dafür zur Verfügung gestellt worden waren. „Wir haben ein Projekt gesucht, das anspruchsvoll ist“, berichtet Winterfeld. Zuvor haben sie einen kleinen Stirlingmotor gefertigt und eine Miniaturachse, die als Präsent für ausscheidende Mitarbeiter vergeben wird. „Wir wollten jetzt etwas Bewegliches bauen“, sagt er.

Dreieinhalb Monate hat es gedauert

„Es ist cooler, wenn man am Ende so ein Ergebnis hat“, sagt einer der Azubis. Natürlich gab es Verzweiflung zwischendurch, wenn Werkteile nicht passten und neu gefertigt werden mussten. Doch man habe viel gelernt, sind sich die Azubis einig. Sogar Fertigkeiten, die normalerweise gar nicht in ihrer Ausbildung vorgesehen sind, wie Nutstoßen. Auch mussten sie improvisieren, wenn es sehr speziell wurde: Die Spannvorrichtung, eine Biegevorrichtung. Dreieinhalb Monate hat es gedauert, bis der Motor lief – er könnte mit seinen 6 PS und 25 Kilo Schubkraft ein kleines Flugzeug antreiben.

Sogar Fehler in der Konstruktionszeichnung entdeckt

Das Ganze musste sogar neu gezeichnet werden, weil die Ventile so klein nicht sauber gefertigt werden konnten, der Rest wurde angepasst. Auch Konstruktionsfehler haben die Azubis in der Zeichnung ausgemacht. Coronabedingt ist die Teilnahme an den Worls Skills Germany für CNC abgesagt worden, doch der zerlegte Motor bekommt bei MAN einen Ehrenplatz.

Für Ruhkopf steht auch der Teamgedanke im Vordergrund. Und er weiß: „Da gehört auch Mut dazu!“