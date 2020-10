Neue Informationstafel erinnert an Bergbau-Epoche in Thiede

Im Jahr 1885 wurde auf dem Gebiet des Kalibergwerks Thiederhall mit den Grabungen für den ersten Schacht begonnen. Mit dem letztlich 500 Meter tiefen „Thiederhall 1“ begann die Arbeit vor Ort – es folgten zwei weitere Schachtanlagen (mit unterschiedlichem Erfolg), dazu der Bau einer Kaliumsulfatfabrik sowie ein Gleisanschluss zum Bahnhof Thiede.

An diese Salzgitteraner Industrie-Epoche will der Arbeitskreis (AK) Thiede nun erinnern. An der Ecke Schützenstraße/Thiederhall wird am kommenden Samstag eine Informationstafel aufgestellt, die der Verein mit maßgeblicher Unterstützung von Gründungsmitglied und Ortsheimatpfleger Hartmut Alder entworfen hat. Darauf sind historische Aufnahmen und detaillierte Beschreibungen zur Geschichte des Bergwerks, laut AK-Angaben übrigens das erste seiner Art im damaligen Herzogtum Braunschweig, zu sehen.

Thiede: Infotafel zur Geschichte des Kalibergbaus im Thiederhall

Hieraus geht unter anderem hervor, dass um 1900 mehr als 430 Personen vor Ort beschäftigt waren, darunter 233 Bergleute. Die tägliche Fördermenge betrug in jener Zeit rund 60 Tonnen Kalisalz. Nach dem Ersten Weltkrieg brach diese Industrie, nicht zuletzt durch die Rückgabe der Salzgebiete in Elsass-Lothringen, jedoch zusammen. 1924 musste auch der Thiederhall, mittlerweile im Besitz der Alkaliwerke Ronnenberg (bei Hannover), stillgelegt werden. 300 Menschen verloren so ihre Arbeit.

Interessierte können frühere Direktoren-Villen und die Schachtdeckel sehen

Die Infotafel zeigt historische Aufnahmen und viele Details zum Thiederhall – am Samstag wird sie aufgestellt. Foto: Arbeitskreis Thiede

„Das Informationsschild stellen wir in unmittelbarer Nähe der beiden Direktoren-Villen des früheren Bergwerks auf“, sagt Carsten Sander, Vorsitzender der Arbeitskreises Thiede, auf Nachfrage unserer Zeitung. So können sich Interessierte „über die damaligen Gegebenheiten informieren“. Ein kleines Schmankerl: „Auf der Tafel sind die Koordinaten der Schachtdeckel zu finden, so dass Smartphone-Besitzer diese unkompliziert finden können“, erklärt Vereinsmitglied Reiner Adler, der für die finale optische Gestaltung zuständig war.

Die früheren Eingänge befinden sich allesamt nicht weit entfernt von dem Platz, wo die etwa zwei Meter breite Infotafel nun aufgestellt wird. Ab den 1970er Jahren wurde hier Industrieschlamm aus dem VW-Werk gelagert, 2016 aber wieder herausgeholt. Seitdem sind die ehemaligen Kalischächte mit Erde und Schotter verfüllt.

Das Informationsschild zum Kalibergwerk Thiederhall wird am Samstag um 15 Uhr an der Ecke Schützenstraße/Thiederhall in Thiede aufgestellt. Mitglieder des Arbeitskreises werden vor Ort sein, Interessierte sind unter Einhaltung der Corona-Regeln eingeladen.