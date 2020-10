Brandhäuser: Abbrucharbeiten in Salzgitter-Bad beginnen bald

Der Weg ist frei für die Abbrucharbeiten in der Marktstraße in Salzgitter-Bad: Die Stadt hat den Eigentümern der durch einen Großbrand 2019 erheblich zerstörten Fachwerkhäuser 4 und 6 nach eigenen Angaben Ende vergangener Woche grünes Licht gegeben. Sie können die insgesamt 700 Quadratmeter großen Grundstücke im Kern der Altstadt an sofort räumen lassen. Das ist möglich geworden, weil die Kommune Heike Hammer-Geries und Carsten Weber von den Auflagen befreit hat, die ihnen zuvor die Erhaltungssatzung für ihre Häuser auferlegt hat.

Aus für einen „Schandfleck“

„Ich freue mich sehr, dass der Schandfleck in unserer historischen Altstadt endlich beseitigt werden wird“, reagierte Oberbürgermeister Frank Klingebiel gestern auf die Nachricht. Wann und wie es mit den prominent gelegenen Brandhäusern weitergehen kann, hatte Anwohner, Besucher, aber auch viele Menschen außerhalb Salzgitters seit eineinhalb Jahren interessiert und in der Politik für kontroverse Diskussionen gesorgt.

Dann hatte die Wohnungsbaugesellschaft Salzgitter (Wohnbau) ein Architekturbüro aus Salzgitter mit einer Machbarkeitsstudie für Abriss, Kauf und Neubau des Areals beauftragt. Über das Ergebnis informierte die Gesellschaft, die der Salzgitter AG und der Stadt als Mehrheitsanteilseigner gehört, die Politik schon Anfang Juni. Das geschah zwar hinter verschlossenen Türen, dennoch gelangten Eckpunkte der Planung an die Öffentlichkeit.

So plant die Wohnbau, im Herzen des Stadtteils ein dreistöckiges Gebäude zu errichten. Sie sieht im Erdgeschoss Räume zur gewerblichen Nutzung, in den übrigen Etagen Mietwohnungen mit gehobenem Anspruch vor. Während sich die Wohnbau möglichst wirtschaftlicher Bauweise verpflichtet sieht, stimmten die Ratsfraktionen zwar dem Nutzungskonzept zu, setzen aber auf eine Fassade, die sich dem historischen Stadtbild am Klesmerplatz angleicht. Dass die anfallenden Mehrkosten aus dem städtischen Haushalt zu begleichen sind, ist wohl die logische Konsequenz.

100.000 Euro als Baukostenzuschuss

Oberbürgermeister Klingebiel kündigte daher gestern an, dass er die Planung in Abstimmung mit der Wohnbau den zuständigen Fachausschüssen und dem Ortsrat Süd zur Beratung vorlegen werde. Er erwarte, dass der Rat über das Vorhaben noch Ende 2020/Anfang 2021 entscheide.

Vorsorglich hat Klingebiel nach eigenen Angaben 100.000 Euro als einmaligen Baukostenzuschuss an die Wohnbau im Haushaltsentwurf für 2021 eingeplant. Die Summe soll die Mehrkosten für die Anpassung der Fassade ans historische Umfeld decken. Bedingung: Das Geld kann die Wohnbau nicht über die künftigen Mieteinnahmen erwirtschaften.

So dürften wohl frühestens im Laufe des nächsten Jahres die Bauarbeiten für das neue Gebäude beginnen. Ende August hatten die Eigentümer in einem Vertrag den Verkauf der beiden Häuser an die Wohnbau unterzeichnet. Sie hatten sich darin verpflichtet, die Immobilien auf eigene Kosten abreißen zu lassen und so den Weg für einen Neubau frei zu machen.

Die Wohnbau hat damit eine rund 1200 Quadratmeter große Nutzfläche erworben, hofft auf Mieten von etwa 10 Euro je Quadratmeter. Doch genannt wurden bislang weder Daten zum Zuschnitt der Wohnungen noch zum Zeitplan. Auch über den Kaufpreis und die Bausumme ist noch nichts bekannt.