Trotz Corona hat Salzgitter die Weihnachtsmärkte noch nicht abgesagt

Es ist eine klamme Sache: Die Infektionszahlen steigen deutschlandweit, Debatten um Sperrstunden und Beherbergungsverbote spalten die Republik und immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. Doch die Weihnachtszeit findet (noch) in Salzgitter statt wie gewohnt: Auf dem städtischen Veranstaltungskalender sind die Märkte in Lebenstedt (23. November bis 23. Dezember), in der Wasserburg in Gebhardshagen (28. bis 29. November), das Weihnachtsdorf im SOS-Mütterzentrum (28. – 29. November) und der Advenstreff mit Spielzeugbörse in Schloss Salder (22. – 13. Dezember) nicht abgesagt. Und auch der Auftritt prominenter Künstler ist noch auf dem Programm der Stadt zu sehen.

Doch ob das so bleiben wird, konnte gestern auch der Vize-Pressesprecher der Stadt, Martin Neumann, nicht sagen. Insbesondere wegen der Weihnachtsmärkte werde derzeit noch verhandelt.

Flohmarkt und Komödie

Die nächste Veranstaltung kommt in den Ferien gerade recht: In der Stadtbibliothek in Lebenstedt findet der spezielle Flohmarkt für Spiele aller Art von Dienstag, 20. Oktober, bis Samstag, 24. Oktober, statt. Die Stadt wirbt auf ihrer Veranstaltungsseite mit „sehr günstigen Preisen“ etwa für Wii- und Nintendo-Spielen. Die Öffnungszeit: Dienstag von 10 bis 19 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Bislang noch erwartet werden „Deutschlands lustigste Bürokraten“. Baumann & Clausen: „Tatort Büro“ – zu sehen am 6. November, 19.30 Uhr, in der Aula des Gymnasium Salzgitter-Bad. Das gilt zur Zeit auch für das Programm „Wow“ mit dem Rocker Zed Mitchell, der am Freitag, 6. November, 20 Uhr, in der Kulturscheune erwartet wird. Noch nicht abgesagt ist auch die U2-Tribute-Show mit „Achtung Baby“ am Samstag, 7. November, um 19.30 Uhr in der Kulturscheune.

Fotos und Schauspielerin

Die 59. Jahresausstellung der Künstler der Salzgitter-Gruppe (Motto: „Atempause“, 8. November, 11 bis 17 Uhr) im Museum Salder steht noch ebenso wie die Salzgitteraner Auftritte von Soulsänger Abi Wallenstein am Freitag, 28. November, und am 5. Dezember von Andreas Kümmert, der den Sieg beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2015 zurückgab. Noch geplant sind „A Christmas Musical“ am 9. Dezember und die Lesung von TV-Star Suzanne von Borsody am 12. Dezember.

Pandemiebezogen abgesagt und aufs nächste Jahr verschoben wurden etwa der Auftritt des Hart-Acoustic-Rock-Trios Mandowar, von Wolf Maahn, von Lee & Marvin Hauke und auch das Konzert von Kathy Kelly mit den Mitgliedern des Chores Kantorei Vocale. Kein neuer Termin ist derzeit bekannt etwa für „Felice & Cortes Young“.