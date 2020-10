Der Prozess gegen den 28-Jährigen aus Goslar, der sich vor dem Landgericht Braunschweig wegen besonders schweren Raubes, Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss, wird verlängert.

Der Grund: Eines der Opfer, die der Angeklagte vor einem Jahr überfallen hatte, konnte am Dienstag infolge körperlicher Schwäche nicht im Zeugenstand aussagen. Die 72-Jährige soll nun am Montag, 26. Oktober, gehört werden. Als weitere Verhandlungstage legte die 8. Große Strafkammer den 3. und 19. November fest. Ein wesentlicher Beitrag für die Entscheidungsfindung des Gerichts ist das Gutachten, das Christian Riedemann am Dienstag vorlegte.

Raub unter Drogeneinfluss

Wie berichtet, verübte der 28-Jährige die Raubüberfälle in Goslar und Salzgitter, als er unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Der Forensische Psychiater, der im Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen in Bad Rehburg tätig ist, zeichnete ein komplettes Störungsbild des Angeklagten.

Leben unter schwierigen Umständen

Er wurde in Salzgitter geboren. Sein Vater, der als Autohändler tätig war, starb früh. Seine Mutter heiratete wieder und bekam weitere Kinder. Sie trennte sich von dem zweiten Ehemann. Ihr erster Sohn wurde schon früh psychisch krank, besuchte die Förderschule, schaffte später aber noch den Realschul-Abschluss. Nach mehreren Einbrüchen landete er dreimal in Vollzugsanstalten, wo seine Suchtproblematik erkannt wurde. Nachdem er in Wolfsburg geheiratet hatte, fing er an Glücksspiele zu spielen. Denn im Auto-An- und Verkauf habe er „viel Geld gemacht“.

Mehrere Drogen konsumiert

Wie der Kammer bekannt ist, war das aber illegal, da der Angeklagte keinen Gewerbeschein erhalten hatte und auch keine Fahrerlaubnis besitzt. Der heute 28-Jährige habe ihm berichtet, dass er Kokain, Cannabis und LSD genommen habe. Zudem rauche er 15 Zigaretten am Tag.

Er habe auch alkoholische Getränke getrunken, „weil die einfach greifbar sind“, wie der Gutachter erläuterte. Er stelle sich die Frage, wie der Angeklagte, der ja Hartz-4-Empfänger ist, an einem Abend 5000 Euro verspielen könne, bevor er im September 2019 in einer Spielhalle in Salzgitter-Bad die Aufsichtsperson zur Herausgabe von rund 1900 Euro aus der Kasse zwang.

Erst kriminell dann drogensüchtig

Der Forensische Psychiater wies darauf hin, dass der Angeklagte erst kriminell geworden sei und danach suchtkrank. Heute sei er arbeitslos und habe kriminelle Freunde. Da bestehe die Gefahr, dass er innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder im Gefängnis lande.

Therapie noch möglich

Der Angeklagte habe gesagt, er wolle im Maßregelvollzug eine Therapie machen. Dafür bestehe noch – und das Wort „noch“ betonte der Gutachter – eine ausreichende Chance. Die müsse der 28-Jährige, der noch für frühere Straftaten einsitzt, aber „mindestens zwei Jahre durchstehen“.