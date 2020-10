„Ich mache das gerne“: Diese einfache Antwort gibt Patrick Wassmann, wenn man ihn nach der Motivation für seine ehrenamtliche Arbeit fragt. Der heute 29-Jährige war 2016 einer der Begründer von SuPer Salzgitter – und ist beim in Lebenstedt ansässigen Verein nach wie vor stark engagiert.

Wir treffen ihm am Salzgittersee, nicht weit entfernt von den SuPer-Räumlichkeiten am Neuen Mühlenweg. Dort kümmern sich Wassmann und seine Mitstreiter um Menschen verschiedenen Alters, mit denen es das Leben nicht gut meint oder die sich zumindest in einer schwierigen Phase befinden. Die Probleme sind unterschiedlicher Natur, es geht etwa um Drogen, Alkohol oder starke Verschuldung. „Da ist schon manch hartes Schicksal dabei“, erzählt Wassmann.

Patrick Wassmann hatte selbst schwierige Kindheit – nun möchte er anderen helfen

Auch er selbst hat es nicht immer einfach gehabt, ist mit sechs Jahren in eine Pflegefamilie nach Salzgitter gekommen. Mittlerweile lebt er im Landkreis Wolfenbüttel, ist in seiner Jugendstadt aber im Krankentransport tätig und ihr auch im Ehrenamt treu geblieben. Seine eigene, nicht immer schnörkellose Vita („allerdings ohne Drogenprobleme“), glaubt Wassmann, ist hilfreich im Umgang mit den Besuchern in der SuPer-Begegnungsstätte. „Die Leute sprechen anders mit dir, wenn du nicht komplett von außen kommst.“

Man müsse jedoch auch ehrlich mit sich selbst sein: „Wir können am Ende des Tages leider nicht jedem helfen.“ Versuchen tun es Wassmann, Mit-Vereinsgründer Gianluca Calabrese und das komplette Team aber auf jeden Fall. „Die Art, wie wir an die Leute und ihre Lebensumstände herangehen, unterscheidet sich ganz stark nach jeweiligem Gemütszustand.“ Der ein oder andere, so Wassmann, müsse erstmal komplett wieder aufgerichtet werden. Manchmal reiche es aber auch, „einen kleinen Schubs zu geben“.

Bei „SuPer Salzgitter“ gibt es Aktionen von Schulprävention bis Suppentag

Diesen Zuspruch suchen bei SuPer Salzgitter teilweise bereits Menschen im jugendlichen Alter. Daher zählt auch Prävention zur Vereinsarbeit, insbesondere durch Besuche an Schulen. Umgekehrt sind Klassen auch am Neuen Mühlenweg zu Besuch, um im 2019 angelegten „Grünen Klassenzimmer“ gemeinsam Obst und Gemüse zu ernten und eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. „Die richtige Ernährung bekommt daheim nicht jeder vorgelebt, da wollen wir etwas vermitteln“, sagt Patrick Wassmann.

Eine weitere Aktion ist der monatliche Suppentag, der nach Corona-Pause im Juli wieder angelaufen ist. Hier verteilen die Ehrenamtlichen am Monument in Lebenstedt kostenlose Suppe, aber auch andere Speisen. Im vergangenen Jahr fand in der City zudem erstmals eine Weihnachtsfeier statt – Wassmann: „Jeder, der wollte, konnte vorbeikommen.“ Ein Grundgedanke von SuPer Salzgitter sei schließlich auch, „die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen“.