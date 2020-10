Kinderschutzbund Salzgitter schließt seine Kleiderkammer

Es ist ein trauriger Anlass, zu dem Heidrun Gessner und Eugen Schmidt diesmal in die Berliner Straße 206 einladen. Die Vorsitzenden des Kinderschutzbundes verkünden die Auflösung der dort bislang untergebrachten Kleiderkammer des Ortsvereins. Unmissverständlich gähnen dort die leeren Regale, Umzugskartons stehen zur Abholung bereit, eine Kiste mit ausgedienten bunten Kleiderbügeln steht verloren in der Ecke. „Mir blutet das Herz“, sagt Gessner, „ich könnte heulen!“

Fünf Jahre lang hatte die Kleiderkammer Bestand

Schon in der alten Anlaufstelle in der Albert-Schweitzer-Straße habe es eine Kleiderkammer gegeben, erinnert sich Gessner, stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins. Der Umzug in die Berliner Straße war ihnen wie ein Geschenk vorgekommen, hatten sie plötzlich doch viel mehr Platz. Fünf Jahre lang war dies eine Anlaufstelle für Menschen, die ihren Kindern mehr bieten wollten, als sie es vermögen.

Hier gab es Bücher, Spiele, Bekleidung

Gespendete Bücher, Spiele und vor allem Bekleidung und Zubehör wurden hier kostenlos ausgegeben. Aber nicht nur das: Die Mütter kamen ins Gespräch, holten sich Tipps, sprachen über Probleme, lernten sich kennen. Das war in den letzten Jahren nicht mehr so, beschreibt Gessner, viele Mütter mit Migrationshintergrund, die zunehmend kamen, hätten nicht so sehr Interesse an Kontakten, dazu komme die Sprachbarriere.

Die Mitarbeiter gehören zur Risikogruppe

Und mit Corona setzte ein Umdenken ein. Zum einen konnten die Hygieneregeln kaum eingehalten werden angesichts der Enge. Zudem gehören viele der ehrenamtlich Engagierten im Kinderschutzbund der Risikogruppe an – angesichts des fortgeschrittenen Alters. So wurde die Kleiderkammer zunächst vorübergehend geschlossen.

Es fehlt an Nachwuchs

„Es ist eine unangenehme Situation, und es ist uns nicht leichtgefallen“, sagt Schmidt, Vorsitzender des Ortsvereins. „Das geht allen an die Nieren.“ Im Sommer habe es Gespräche gegeben. „Wir wussten nicht, wie es sich entwickelt“, beschreibt Gessner. Dann fielen Mitarbeiter der Kleiderkammer aus, und man habe sich gefragt, wie es überhaupt weitergehen solle. Denn ehrenamtlichen Nachwuchs gibt es wie in so vielen Vereinen kaum, „das Ehrenamt steht nicht mehr so hoch im Kurs“, sagt Gessner. Mit den steigenden Corona-Zahlen kam dann der Entschluss, die Kleiderkammer endgültig zu schließen.

Ortsverein unterstützt viele Projekte

„Salzgitter braucht einen Kinderschutzbund“, betont Eugen Schmidt, und der Kinderschutzbund sei für alle Kinder da. Man unterstütze viele Projekte, sei finanziell gut aufgestellt, und viele Projekte erfüllten sie mit Stolz – doch die Manpower fehle zunehmend. Man habe viel versucht, Menschen angesprochen, Flyer verteilt, um seine Hilfe für die Menschen anzubieten, die etwa von Kinderarmut in Salzgitter betroffen sind.

Ware an andere Institutionen verteilt

70, 80 Kisten haben sie inzwischen gepackt und an andere Organisationen verteilt, etwa an die Martin-Luther-Gemeinde die eine Kleiderkammer aufmachen soll, an den Stadtteiltreff NOW und andere Einrichtungen, auch im Ausland. Die Räume in der Berliner Straße wird der Ortsverein, der weiterhin Bestand hat, anders nutzen.