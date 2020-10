Diebe stehlen in Salzgitter Lautsprecher aus einem Auto

Gleich mehrere Diebstähle haben sich am Wochenende in Salzgitter zugetragen.

Mehrere Diebstähle hat die Polizei am Wochenende registriert. In der John-F.-Kennedy-Straße fiel am Sonntag gegen 11 Uhr zwei Zeugen ein 62-Jähriger beim Diebstahl von Metallschrott auf. Der Mann lud laut Polizei das Diebesgut in seinen PKW. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er von den Zeugen festgehalten werden. Der Wert des Diebesgutes lag bei etwa 100 Euro. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag und sein Fahrzeug keinen Versicherungsschutz mehr hatte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und überstellten den Mann einer Justizvollzugsanstalt.

Diebstähle aus Altkleidercontainer und einem Auto

Eine andere Zeugin ertappte zwei Frauen am Sonntag um 9.30 Uhr in der Neißestraße beim Diebstahl von Kleidungsstücken aus einem Altkleidercontainer. Die Polizei stellte die Frauen wenig später und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls unter erschwerten Umständen ein.

In der Schubertstraße haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Beifahrerscheiben eines Kia, Renault Clio und VW eingeschlagen. Aus dem VW stahlen sie zudem Bluetooth-Lautsprecher. Der Gesamtschaden liegt bei 600 Euro. Hinweise: (05341) 18970.

