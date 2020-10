Mann muss nach Raub und Körperverletzung in Salzgitter in Haft

Nach den Plädoyers des Staatsanwalts und seines Verteidigers sagte der Angeklagte am Montag: „Es tut mir leid. Ich weiß, ich bin schuldig. Ich hoffe, Sie verzeihen mir.“ Doch seine Entschuldigung kam zu spät. Infolge eines Bündels von Straftaten verurteilte die 8. Kammer am Landgericht Braunschweig den 28-Jährigen aus Goslar, der seit Januar in Untersuchungshaft sitzt, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten.

Damit folgte die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft. In diesem Verfahren ging es um zwei Taten, die der damals 27-Jährige im vergangenen Jahr verübt hatte: Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung am 9. Juli 2019 in Goslar und schwerer Raub und vorsätzliche Körperverletzung am

23. September 2019 in einer Sportsbar in Salzgitter-Bad.

Ins Urteil einbezogen wurden auch seine Fahrten ohne Fahrerlaubnis und Drogenabhängigkeit

In das Gesamturteil einbezogen wurden vorangegangene Entscheidungen der Amtsgerichte Goslar und Braunschweig, die den jungen Mann vornehmlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu Haftstrafen verurteilt hatten. Zudem ordnete die Kammer die Unterbringung des Angeklagten, der drogenabhängig ist, in eine Entziehungsanstalt an. Bevor er dort behandelt werden soll, muss der Angeklagte zwei Jahre und neun Monate im Gefängnis absitzen. Der 28-Jährige trägt die Kosten des Verfahrens. Er kann binnen einer Woche gegen das Urteil Revision einlegen.

Am Montag konnte nun endlich die Frau als Zeugin gehört werden, die der Angeklagte am 9. Juli 2019 auf dem Parkplatz der Firma Aldi an der Liebigstraße in Goslar überfallen hatte. „In niederträchtiger Weise hat er eine alte, kranke Dame überfallen“, sagte Staatsanwalt Hans Christian Wolters im Plädoyer. Er habe sie sich als Opfer ausgesucht „wie der Wolf das Lamm“.

73-jähriges Opfer spricht mit blassem Gesicht

Die 73-Jährige aus Bad Harzburg betrat am Montag blassgesichtig und zitternd in Braunschweig den Schwurgerichtssaal. Nach dem Überfall sei sie zwölf Wochen im Krankenhaus gewesen. Noch heute müsse sie Schmerzmittel nehmen und habe Angstzustände.

Der Angeklagte hatte sie angesprochen, als sie ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Autos verstauen wollte. „Plötzlich bekam ich von hinten einen Stoß“, sagte sie im Zeugenstand. Als sie ihre Handtasche festhalten wollte, habe der Angreifer sie beschimpft. „Dann sah ich ihn mit meiner Tasche am Arm blitzschnell weglaufen“, berichtete die Frau. Sie hatte bei dem Überfall unter anderem eine Schulterfraktur sowie Schwellungen und Hautabschürfungen erlitten.

Innerhalb von fünf Stunden 5000 Euro verzockt

Den schweren Raub verübte der damals 27-Jährige am 23. September 2019 in der Sportsbar an der Breslauer Straße in Salzgitter-Bad. Die in dem Gebäude installierten Kameras hatten den Überfall aufgezeichnet. Die Bilder „beweisen, dass der Angeklagte auch dort überlegt gehandelt“ habe, heißt es in der Begründung des Gerichtsurteils.

Wie berichtet, hatte der Mann, nachdem er innerhalb von fünf Stunden an drei Automaten rund 5000 Euro verspielt hatte, die Spielhallenaufsicht mit einer Glasflasche angegriffen. Der 30-Jährige aus Salzgitter habe dem Schlag aber ausweichen können. Der Angeklagte hatte dann den Mann vom Hocker gestoßen und ihn zur Herausgabe der fast 1900 Euro Bargeld gezwungen, die sich in der Kasse der Spielhalle befanden.