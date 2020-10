Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Thiede

Zwei Personen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Pappeldamm in Thiede am Montagabend verletzt worden. Das Feuer brach im Erdgeschoss des Wohnhauses aus und wurde bei der Feuerwehr um 20.04 Uhr gemeldet. Das teilte noch am Abend Einsatzleiter Fabian Abt von der Berufsfeuerwehr Salzgitter mit.

Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert

Als die Einsatzkräfte im Pappeldamm ankamen, drang der Rauch bereits aus dem Haus auf die Straße. Eine Wohnung im Erdgeschoss stand „in Vollbrand“, so Abt. Die Feuerwehr rettete zunächst die noch im Gebäude befindlichen Personen, von denen zwei verletzt in ein nahes Krankenhaus eingeliefert wurden.

Die Feuerwehr löschte sodann die brennende Wohnung, die nicht mehr bewohnbar ist. Dies gilt zeitweilig auch für zwei weitere Appartements aufgrund der starken Rauchentwicklung. Zur Brandursache gibt es bis dato noch keine Informationen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red