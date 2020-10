Müllbeseitigung durch die Immobilienesellschaft Van der Horst am Pappeldamm, vorne Van-der-Horst-Justiziar Holger Müller.

Van der Horst beseitigt Müll am Pappeldamm

Ein riesiger, 20 Kubikmeter fassender Container ist am Freitag bereits abtransportiert worden, ein zweiter wird gerade befüllt. „Wahrscheinlich brauchen wir noch zwei“, schätzt Dirk Heselschwerdt, Geschäftsführer der Firma Norddeutscher Landschaftsbau (NDL). Mit zehn Mitarbeitern ist er am Donnerstag am Pappeldamm im Auftrag der Firma Van der Horst gekommen, um Müll abzutransportieren. Müll, der bei Anwohnern für Unmut sorgte. Die Entsorgung, betont Van-der-Horst-Justiziar Holger Müller, sei bereits länger beauftragt und nicht erst Ergebnis unseres Artikels vom Montag.

Die Firma trennt den Abfall Die Firma sortiert am Pappeldamm den Müll vor, der sich im hinteren Bereich des Wohnblocks gesammelt hat. Ein Häufchen mit Plastik, eins mit Gehölz, Steine. „Die meisten halten sich an die Regeln“, weiß Justiziar Müller. Trotzdem ist das große Ärgernis: Gerade im Herbst sammelt sich Gehölzschnitt hinter dem Wohnblock, die Ablagerung ist nicht legal. Um Rattenbefall zu vermeiden, transportiere man trotzdem ab, sagt Müller. Drei Institutionen schauen nach dem Rechten Täglich zweimal werde kontrolliert, Müller spricht von „Müllrunden“. Die Abfallbehälter-Volumina werden ebenfalls gesichtet, ob sie noch passen. Und gerade habe man festgestellt, dass ein Behälter fehle – bestellt ist er inzwischen. Man müsse verhindern, dass Hausmüll neben den Behältern abgestellt werde, so Müller, „das zieht Ratten an.“ Insgesamt habe Van der Horst gleich drei Institutionen, die hier regelmäßig nach dem Rechten sehen: einen Hausmeister, die NDL und die CCSP Nord Umweltdienst. Überhaupt: Das gesamte Revier Steterburg, mehr als 1000 Wohnungen befinden sich hier im Besitz von Van der Horst, soll durchforstet werden, kündigt Müller an. Müller: Keine Meldungen über akuten Rattenbefall Der Justiziar legt Wert darauf, dass derzeit keine Meldungen über akuten Rattenbefall vorlägen, eine Ablichtung von einer Ratte in der Zeitung war schon älter. 60 Ratten-Fallen sind am Pappeldamm aufgestellt, und ob die Ratten von dem giftigen Köder darin fressen, werde auch kontrolliert. Sie tun es, bestätigt Jan Müller von Van der Horst, der die unterschiedlichen Fallen zeigt. Die Fallen sollen jetzt noch „sukzessive“ aufgestockt werden. Denn ganz ausrotten könne man die Tiere nicht, weiß Müller, die Begrenzung der Population ist das realistische Ziel. Dazu müsse aber auch vermieden werden, dass Hausmüll neben den festen Behältern abgelagert werde oder Essensreste in die Kanalisation entsorgt werden – und damit dorthin, wo die Ratten leben. Müller plant nun einen Rundbrief an Van-der-Horst-Mieter und hofft auf deren Einsicht.