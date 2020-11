Grubenlampe für strahlende Supermarkt-Kassiererin

Das stets gut gehütete Geheimnis ist seit Samstag gelüftet. Die 43-jährige Supermarkt-Kassiererin Jasmin Kuklinski-Klimek aus Beinum hat in diesem Jahr die „ Grubenlampe “ verliehen bekommen. „I follow the Sun“, diesen Beatles-Klassiker sangen die Hawkids am Reformationstag im Garten der Familie der Preisträgerin. In kleiner Besetzung mit Hubert Bienias, Ralli Lewitzki und Fritz Ludwig und natürlich mit dem nötigen Abstand. Ein Motto, dass auch für die gerührte und strahlende Mutter dreier Kinder gelten könnte.

Preis für freundliche Alltagsheldin

Der übliche, feierliche Rahmen in der Kniestedter Kirche musste wegen der weiter grassierende Corona-Pandemie ausfallen. „Wir stellen ihnen eine Grubenlampe auf den Hof, als Zeichen für Klarheit und helle Zuversicht in Zeiten unterirdischer Bedrohung“, sagte Laudator und Grubenlampen-Jury-Mitglied Alfred Kaufmann. „Wenn Jasmin an der Kasse bei Aldi sitzt, dann ist sie stets freundlich“, so Kaufmann, der, wie er sagt, die freundliche Art an der Kasse des Discounters in Bad als willkommenes Alltagsgeschenk lange Zeit wie selbstverständlich hingenommen habe.

Im Zuge der Auswahl durch die Jury um den Grubenlampen-Initiator und Stifter Axel Wilde sei dann aber schnell klar gewesen, dass Jasmin Kuklinski-Klimek eine ausgezeichnete Wahl wäre. Denn gesucht werden Menschen produktiver Art in großen und ganz kleinen Dingen, die Kulturstifter wie die Zaungäste des etablierten Betriebes von den Straßen und Plätzen. Alltagshelden, die das Miteinander prägen – und ihren Beitrag für das Gemeinwohl leisten.

„Jemand, der Mut macht“

„Eine wunderbare Preisträgerin“, sagt auch der heute in München lebende Stifter und Ex-Salzgitteraner Axel Wilde, der vor 27 Jahren mit dem damaligen Oberbürgermeister Hermann Struck die Idee in die Tat umsetzte. In so schwierigen Zeiten sei diese Preisträgerin jemand der Mut mache. Deshalb sei er gerne aus München angereist. „Dunkle Haare große braune Augen - lächelt und lacht gerne, und dabei schaut sie einen auch meist an“, so beschreibt Kaufmann die Preisträgerin: „Wenn sie einen Stau sieht, ist sie schnell wieder an der Kasse.“

Es sei wohltuend, dass sie trotz des teilweise undankbaren Jobs ihre gute Laune beibehalte. Eine Freundlichkeit die nichts kostet aber leider viel zu selten honoriert werde. Die Preisträgerin selbst arbeitet seit 22 Jahren für den bekannten Discounter und lebt mit ihrem Mann, den Kindern und den Eltern in einem Drei-Generationenhaus in Beinum. Sie sagt: „Ich bin der Ansicht, der erste Kunde kann nichts für den Fünften. Man muss zu allen freundlich sein.“

Preis wird seit 1993 verliehen

Zu ihren meist sonnigen Gemüt, sagt die 43-jährige: „Das liegt viel an der Familie, die immer hinter mir steht.“

Die „Grubenlampe“ ist eine Auszeichnung, die seit 1993 in Salzgitter verliehen wird. Initiator und Stifter dieser Aktion ist Axel Wilde.