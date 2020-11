Den Fuß zu stark auf dem Gaspedal – schon blitzt es. Die Folge für den einen oder anderen Autofahrer: Der „Lappen“ ist weg, je nach Geschwindigkeitsüberschreitung für vier Wochen oder gar länger.

Am 28. April waren neue, verschärfte Bestimmungen des Bußgeldkatalogs in Kraft getreten. Bis dahin drohte der Führerscheinentzug bei einmaligem Verstoß erst ab 31 Kilometer pro Stunde (km/h) innerorts zu viel und 41 km/h außerorts. Die neue Regel besagte, dass bereits bei einer einmaligen Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts ein Monat Führerscheinentzug droht.

Die Rolle rückwärts

Dann die Rolle rückwärts: Wegen eines Formfehlers bei der Novelle der Straßenverkehrsordnung – betroffen ist einzig der Artikel 3 (Bußgeldkatalog) – sind die Neuregelungen derzeit nicht rechtskräftig. Es war eine weitere Aufsehen erregende Panne im Bundesverkehrsministerium. Härtere Strafen für Raser, auch in Salzgitter, sind nun vorerst vom Tisch.

„Wir wurden am 3. Juli vom Niedersächsischen Innenministerium aufgefordert, wieder die alte Regelung anzuwenden“, sagt Achim Zöfelt, Fachdienstleiter Bürgerservice und Ordnung bei der Stadt Salzgitter. Wie es mit Artikel 3 weitergehe, sei offen. Das Bundesverkehrsministerium überarbeite derzeit diesen Teil des Bußgeldkatalogs, verdeutlicht Zöfelt. „So lange verfahren wir weiter nach den alten Regeln.“

Die Zahl der Fälle

Im Mai und Juni – zu dieser Zeit griffen die verschärften Regeln – leitete die Stadt laut Zöfelt 8800 Verfahren ein. In 500 Fällen sprach sie Bußgelder in einer Gesamthöhe von 50.000 Euro aus, in 8300 Fällen (235.000 Euro) handelte es sich um Verwarngelder.

Mit den Verfahren ging die Stadt ganz unterschiedlich um: Jene aus den Monaten Mai und Juni, die bereits abgeschlossen waren, behielten ihre Gültigkeit. Das ist bei kleineren Verwarngeldern der Fall, sobald der Verkehrssünder bezahlt hat. Oder bei Bußgeldverfahren, wenn die Einspruchsfrist von zwei Wochen vorüber ist.

Das alte Recht

Waren Verfahren von der Stadt eingeleitet, aber nicht rechtskräftig, weil der Temposünder Einspruch eingelegt hat, dann, so Zöfelt, seien die Verfahren aufs alte Recht umgestellt worden.

Für die städtischen Verkehrsüberwacher bedeutete dies erheblichen Stress. Sie mussten hunderte Bescheide neu bearbeiten. Die Mitarbeiter schickten allen Betroffenen dann korrigierte Bescheide zu. „Zu viel gezahlte Gebühren wurden von uns zurückerstattet“, sagt Zöfelt. Konkrete Zahlen habe er nicht. „Dazu müssten wir alle Bescheide händisch anfassen. Dafür haben wir im Moment keine Zeit.“ Die ab Ende Juni erfassten, aber noch nicht geahndeten Vergehen seien komplett nach altem Recht behandelt worden.

Einen Fall in Erinnerung

Zöfelt sagt, dass er sich an einen Fall in der Geltungszeit des verschärften Bußgeldkatalogs erinnern könne, in dem ein schnelles Fahrverbot eintrat. Der Fahrer hatte das Maß des innerorts erlaubten Tempos deutlich überschritten. „Dieser Vorgang ist nicht neu angefasst worden, weil er abgeschlossen war“, so Zöfelt.

Eine Hoffnung für Temposünder aus dem Mai und Juni: Das Bundesverkehrsministerium und das niedersächsische Innenministerium haben verfügt, dass Bußgeldbehörden Fahrverbote, die auf den rechtswidrig ergangenen Vorschriften beruhen, aufheben. In Fällen, in denen die Einspruchsfrist abgelaufen ist, solle der sogenannte Gnadenweg eröffnet werden.