MEK-Einsatz in Gebhardshagen. Am Montagvormittag wurden zwei Personen festgenommen, die später jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. (Symbolfoto)

Gebhardshagen. Zwei Personen wurden laut Zeugen von einem Einsatzkommando festgesetzt. Der Einsatz steht in Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Drogenhandels.

Drogenverdacht: Festnahmen in Gebhardshagen

Am Sandgrubenweg in Gebhardshagen hat ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) der Polizei am Montagmorgen zwei Personen festgenommen.

Der Einsatz stand in Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, erklärte Sascha Rüegg, Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, auf Anfrage unserer Zeitung. „Ermittlungen laufen weiter“ Details zu dem Einsatz nannte er nicht. Die Festgenommenen – offenbar ein Mann und eine Frau – waren laut Zeugenberichten aus einem Auto gezogen worden. Sie wurden im Laufe des Tages aber wieder auf freien Fuß gesetzt, sagte Behördensprecher Rüegg. „Ein Haftbefehl wurde nicht beantragt, Die Ermittlungen laufen weiter.“ Im Einsatz war offenbar ein Mobiles Einsatzkommando der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig. Bei MEKs handelt es sich um Polizei-Spezialeinheiten, die für den Bereich Observation und Zugriff verantwortlich sind.

epw