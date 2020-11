Salzgitter: Ortsrat Nord für Haltestellen-Ausbau in Engelnstedt

Der Ortsrat der Ortschaft Nord hat sich hinter die Pläne der Stadt gestellt, die Haltestelle „SZ-Engelnstedt“ in beide Fahrtrichtungen barrierefrei auszubauen. Das Vorhaben soll im kommenden Jahr umgesetzt werden – vorausgesetzt, der städtische Finanzausschuss stimmt ebenso zu wie der Bauausschuss und letztlich Anfang Dezember der Verwaltungsausschuss.

Der aktuelle Status quo: Die rund 25 Jahre alten Haltebuchten an der Peiner Straße sind zu klein für Gelenkbusse des Verkehrsunternehmens KVG. „In beide Fahrtrichtungen ragt beim Halten die hintere Fahrzeugecke in den Bereich der Fahrbahn“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage, über die nun auch der Ortsrat Nord abgestimmt hat. Auch der bauliche Zustand sei mittlerweile, etwa aufgrund ausgeprägter Spurrinnen, nicht mehr tragbar.

Engelnstedt: Ortsrat Nord begrüßt Beschluss der Stadt für Haltebuchten-Erweiterung

Seitens der Stadt wurden demnach zwei Varianten für die Haltestellen-Bereiche geprüft: zum einen der Umbau zu Fahrbahnrand-Haltestellen, zum anderen der Ausbau der vorhandenen Buchten. Der Ortsrat begrüßte nun die – aus Gründen der Verkehrssicherheit (vor Ort gilt Tempo 50) – bereits im vergangenen Februar gefällte Entscheidung, die Busbuchten auszubauen. Maßgeblich waren dabei die Polizei Salzgitter sowie die KVG.

Die Haltebereiche sollen nach erfolgtem Ausbau etwa 18 Meter lang und rund drei Meter breit sein. Veranschlagt wurden für das Projekt knapp 230.000 Euro – inklusive Kanalbau und Straßenbeleuchtung. Die Instandhaltungskosten sieht die Stadt in der Folge bei rund 3400 Euro pro Jahr.

Der Ortsrat Nord stimmte den Plänen einstimmig zu. Somit sind nun die eingangs genannten Gremien gefragt.

Ortsrat Nord: Anträge für Kurzzeit- sowie Halteverbotszone einstimmig angenommen

Einigkeit herrscht ebenfalls hinsichtlich eines Antrages der MBS-Ortsratsfraktion: Die Stadtverwaltung solle darum gebeten werden, die Einrichtung einer K urzzeitparkzone am ZOB-Haltepunkt E in Lebenstedt einzurichten. Die beschriebene Stelle werde seit August 2019 nicht mehr von Bussen angefahren – nun könnten hier Leute parken, die etwa zur Postbank-Filiale im Citytor-Center müssen, so Horst Rubin von der MBS.

Ebenso einstimmig angenommen: Die Stadt wird gebeten, die Einrichtung einer Halteverbotszone in der Straße Isetöfte (Lebenstedt) im Bereich der Einmündung Bärentörn zu prüfen. Dieser Bereich, so die antragstellende SPD-Fraktion, sei aufgrund der vielen geparkten Autos sehr unübersichtlich und daher verkehrsgefährdend.

Zudem gibt es einen personellen Wechsel im Ortsrat Nord: Den Platz von Jörg Kremer, der bereits Ende September seinen Austritt erklärt hat, nimmt künftig sein SPD-Parteigenosse Siegfried Diepold ein.